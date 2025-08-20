বিচার, সংস্কার ও পিআর পদ্ধতি চূড়ান্ত করেই নির্বাচনের কথা ভাববেন: চরমোনাই পীর

বিচার, সংস্কার ও পিআর পদ্ধতি চূড়ান্ত করেই নির্বাচনের কথা ভাববেন: চরমোনাই পীর
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম বলেছেন, ‘দৃশ্যমান বিচার, মৌলিক সংস্কার ও পিআর পদ্ধতিকে চূড়ান্ত করেই নির্বাচনের কথা ভাববেন। আজ ইসলামপন্থীরা এক হয়েছে। নারায়ে তাকবির স্লোগানে ক্ষমতাপ্রেমিকদের বাংলার জমিন থেকে উৎখাত করে বঙ্গোপসাগরে ফেলতে হবে। আশা রাখছি, ইসলামের পক্ষের লোকেরাই সামনের নির্বাচনে ক্ষমতায় যাবে।’
আজ বুধবার বিকেলে ফেনী কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে আয়োজিত গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
পীর চরমোনাই বলেন, ১৫ বছরের পতিত ফ্যাসিবাদের বিষাক্ত ছোঁয়া এখনো দেশকে অস্থিতিশীল করে রেখেছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে আক্রমণের সময় শিষ্টাচার মানা জরুরি। কারণ, কোনো অবস্থাতেই ফ্যাসিবাদকে আবার সুযোগ দেওয়া যাবে না। পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হলে দেশে ফ্যাসিবাদ তৈরি হবে না; গঠিত হবে জবাবদিহিমূলক সরকার। এতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ কমবে, সংলাপের সংস্কৃতি গড়ে উঠবে এবং প্রতিটি ভোটের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত হবে। ফলে অন্তর্ভুক্তিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।
ফেনী জেলা সভাপতি মাওলানা গাজী এনামুল হক ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে গণসমাবেশে বিশেষ অতিথি ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান, ফেনী-২ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মাওলানা একরামুল হক ভূঁইয়া, ফেনী-৩ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী সাইফ উদ্দিন, জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মুফতি আবদুল হান্নান ও হেফাজতে ইসলামের জেলা সেক্রেটারি মাওলানা ওমর ফারুক।
সমাবেশে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ও সহযোগী সংগঠনের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।