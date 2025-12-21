কক্সবাজারে নদীতে মিলল যুবকের মরদেহ
কক্সবাজারের রামুতে বাঁকখালী নদীর মোহনা থেকে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়নের উমখালী এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত যুবকের নাম মিনহাজ উদ্দিন (৩৫)। তিনি কক্সবাজারের সদর উপজেলার পিএমখালী ইউনিয়নের বাসিন্দা ছৈয়দ নুরের ছেলে। নিহত ব্যক্তির পকেটে থাকা দুটি মুঠোফোনের সিম থেকে পরিচয় শনাক্ত করে পুলিশ। লাশ বর্তমানে কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।
জানতে চাইলে রামু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, থানা-পুলিশ ও পিবিআইয়ের একটি টিম ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনে কাজ করছে। প্রাথমিক পরিচয় পাওয়ার পর পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে। কীভাবে এ ঘটনা ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।