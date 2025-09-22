জেলা

যশোরে পেট্রলপাম্প দখলচেষ্টার অভিযোগে বিএনপির সেই নেতাকে দল থেকে অব্যাহতি

যশোর অফিস
অব্যাহতি পাওয়া বিএনপিনেতা আনোয়ার হোসেন
ছবি: সংগৃহীত

যশোরের শার্শা উপজেলায় একটি পেট্রলপাম্প দখলচেষ্টার অভিযোগ ওঠার পর স্থানীয় বিএনপি নেতা আনোয়ার হোসেনকে দল থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। সোমবার রাতে জেলা বিএনপির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

আনোয়ার হোসেন শার্শা উপজেলার বাগআঁচড়া ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। এখন থেকে তাঁর সঙ্গে দলের কোনো পর্যায়ের নেতা–কর্মীদের সম্পর্ক না রাখার জন্য সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

গতকাল রোববার দুপুরে যশোর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলন করে শার্শা উপজেলার বাগআঁচড়া এলাকায় মেসার্স গোলাম কিবরিয়া ফিলিংস্টেশন জাল-জালিয়াতি করে ও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে দখলে নেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ করে একটি পরিবার।

ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্য তনিমা খাতুন সংবাদ সম্মেলনে লিখিত অভিযোগে বলেন, ২০২২ সালে তাঁর বাবা গোলাম কিবরিয়ার মৃত্যুর পর থেকে আনোয়ার হোসেন জাল দলিল তৈরি করে পাম্পটি দখলে নেওয়ার চেষ্টা করেন। এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে দুটি মামলা চলমান রয়েছে। এরপরও গত শুক্রবার আনোয়ার ও তাঁর সহযোগীরা পেট্রলপাম্পে প্রবেশ করে কাগজপত্র চাবি নিয়ে ব্যবস্থাপককে বের করে দেন। পরে পুলিশকে জানালে তাঁরা পালিয়ে যান, তবে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে পাম্পটি দখলের হুমকি অব্যাহত রেখেছেন।

এদিকে সোমবার দুপুরে অভিযুক্ত আনোয়ার হোসেন যশোর প্রেসক্লাব মিলনায়তনে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করে পেট্রলপাম্প দখলের চেষ্টার অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করেন। তিনি বলেন, যাঁরা অতীতে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সুবিধা নিয়েছেন, তাঁরাই নেপথ্যে থেকে তাঁর (আনোয়ার হোসেন) বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে বিএনপির ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছেন।

আনোয়ার হোসেন বলেন, গোলাম কিবরিয়ার কাছ থেকে ৬ কোটি ৮ লাখ টাকা দিয়ে জমিসহ ফিলিং স্টেশন কিনেছেন তিনি। ১৯৯৯ সাল থেকে ফিলিং স্টেশনটি তাঁর দখলে ছিল। তিনি এটি পরিচালনা করে আসছিলেন। চলতি বছরের এপ্রিল মাস পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি তাঁর দখলে ছিল। কিন্তু গোলাম কিবরিয়ার স্ত্রী সন্তানেরা দলিল ও চুক্তিনামা মানেন না। তাঁরা পেট্রলপাম্প মালিক সমিতি ও পুলিশকে দিয়ে পাম্পটি দখল করে নিয়েছে।

নিজেকে নির্দোষ দাবি করে সংবাদ সম্মেলনের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দল থেকে অব্যাহতির খবর শুনতে হলো আনোয়ার হোসেনকে। এ–সংক্রান্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাগআঁচড়া ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেনকে দলের প্রাথমিক সদস্য পদসহ সব পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। দখলদারত্বের চেষ্টার সুনির্দিষ্ট অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত অপকর্মের দায়ভার দল কখনো নেয় না।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে স্বাক্ষর করা যশোর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন বলেন, ‘বিএনপিতে অপরাধীদের কোনো স্থান নেই। সুনির্দিষ্ট অপরাধে আনোয়ার হোসেনকে দল থেকে স্থায়ীভাবে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।’

