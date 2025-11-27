জেলা

ভোলা-বরিশাল সেতুসহ ছয় দফা দাবিতে ভোলায় মানববন্ধন

ভোলা
ভোলা-বরিশাল সেতুসহ ছয় দফা দাবিতে ভোলায় মানববন্ধন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ভোলা শহরের যুগিরঘোল এলাকায়ছবি: সংগৃহীত

ভোলা-বরিশাল সেতু নির্মাণসহ ছয় দফা দাবিতে ভোলায় মানববন্ধন হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত শহরের যুগিরঘোল এলাকায় হোসাইনিয়া প্রিপারেটরি মাদ্রাসার সামনে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

হোসাইনিয়া প্রিপারেটরি মাদ্রাসার আয়োজিত কর্মসূচিতে বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই ভোলাবাসী বরিশালের সঙ্গে সহজ যোগাযোগের জন্য সেতুর দাবি জানিয়ে আসছে। কিন্তু সরকার বারবার আশ্বাস দিলেও দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি নেই। জনদাবিকে গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত ভোলা-বরিশাল সেতু নির্মাণে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান তাঁরা।

সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ মাওলানা মো. আব্বাছউদ্দিন। বক্তব্য দেন ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মনিরুল হক চৌধুরী, জ্যেষ্ঠ শিক্ষক ফজলুর রহমান, সহকারী শিক্ষক আনোয়ার হোসেন প্রমুখ।

ভোলার গ্যাস স্থানীয়ভাবে ব্যবহার, মেডিকেল কলেজ ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, নদীভাঙন থেকে রক্ষা, ভোলা-বরিশাল সেতু নির্মাণ এবং জেলার হাসপাতালগুলোতে পর্যাপ্ত চিকিৎসক-নার্স-টেকনিশিয়ানের শূন্য পদ পূরণের দাবিতে ভোলার মানুষ দুই বছর ধরে আন্দোলন করে আসছে।

সর্বশেষ ১১ নভেম্বর চরফ্যাশন উপজেলার ১৯ যুবক হেঁটে ও নদী সাঁতরে ঢাকায় যান। বর্তমানে তাঁরা শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন। আন্দোলনের অংশ হিসেবে কয়েক দফায় গ্যাসবাহী কাভার্ড ভ্যানও আটক করা হয়। ভোলা-চরফ্যাশন মহাসড়কেও বিক্ষোভ করে ছাত্র-জনতা।

মানববন্ধনে বক্তারা অভিযোগ করেন, ভোলার গ্যাস দিয়ে জেলাটির উন্নয়ন করার বদলে ‘অবৈধ’ চুক্তির মাধ্যমে বাইরে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। সরকারের উপদেষ্টা, সচিব এবং প্রধান উপদেষ্টার একান্ত সহকারী ভোলাবাসীকে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি।

