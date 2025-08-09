ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চেয়ে অর্থ উপদেষ্টার ডিও লেটার

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চেয়ে অর্থ উপদেষ্টার ডিও লেটার
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন করতে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নূরজাহান বেগমকে আধা সরকারিপত্র (ডিও লেটার) দিয়েছেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ। এতে আশার আলো দেখছেন জেলাবাসী। তাঁদের আাশা, শিগগিরই এর অনুমোদন মিলবে।
৩ আগস্ট অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ এই ডিও লেটার দেন। গতকাল শুক্রবার রাতে বিষয়টি জানাজানি হয়। দীর্ঘদিন ধরে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের দাবি জানিয়ে আসছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সাধারণ মানুষ। এ নিয়ে তাঁরা বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসছেন।
অর্থ উপদেষ্টার আধা সরকারিপত্রে উল্লেখ করা হয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় কোনো সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল না থাকায় জেলার দরিদ্র ও অসহায় জনসাধারণ বিনা মূল্যে ও স্বল্পমূল্যের চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসক স্বল্পতাসহ আধুনিক চিকিৎসার তেমন কোনো সুযোগ-সুবিধা নেই। এলাকার জনসাধারণকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজধানীতে আসতে হয়। দরিদ্র জনসাধারণ বেসরকারি হাসপাতালে উচ্চ মূল্যে চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করতে সক্ষম নন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদরে একটি সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপিত হলে দরিদ্র জনসাধারণ বিনা মূল্যে বা স্বল্পমূল্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসাসেবা পাওয়ার সুযোগ পাবেন। এ ছাড়া কুমিল্লা, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও নরসিংদী জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিকটবর্তী উপজেলাগুলোর জনসাধারণ নিরবচ্ছিন্ন স্বাস্থ্যসেবা পাবেন।
অর্থ উপদেষ্টার ডিও লেটারে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কৌশলগত অবস্থান, ঘন জনবসতি, ঐতিহ্য ও জাতীয় অর্থনীতিতে এই জেলার অবদান বিবেচনা করে জেলা সদরে একটি সরকারি মেডিকেল কলেজ ও ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য উপদেষ্টাকে অনুরোধ জানানো হয়।
সচেতন নাগরিক কমিটির (সনাক) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সভাপতি আবদুন নূর বলেন, ‘আমাদের জেলায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা গত সরকারের সময় থেকে বিভিন্নভাবে দাবি জানিয়ে আসছি। এ উদ্যোগের জন্য অর্থ উপদেষ্টাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। তিনি জেলার গুরুত্ব অনুধাবন করেছেন। স্বাস্থ্য উপদেষ্টার কাছে অনুরোধ থাকবে, তিনি যেন দ্রুত এটি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন।’
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা বিএনপির সভাপতি খালেদ হোসেন মাহবুব বলেন, ‘আমরা মন্ত্রণালয়ে গিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণের বিষয়ে অর্থ উপদেষ্টাকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। তিনি এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেবেন বলে আশ্বস্ত করেছিলেন। অর্থ উপদেষ্টার এই চিঠি আমাদের আশার আলো।’