‘বিজ্ঞানমনস্ক হওয়ার প্রত্যয়ে’ রাজশাহীতে বিজ্ঞান উৎসব

প্রতিনিধি
রাজশাহী
রাজশাহীতে বিজ্ঞান উৎসবের উদ্বোধন করেন অতিথিরা। আজ শনিবার সকালে টিচার্স  ট্রেনিং কলেজ মাঠেছবি: শহীদুল ইসলাম

‘বিজ্ঞানমনস্ক হওয়ার প্রত্যয়ে’ রাজশাহীতে শুরু হয়েছে বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা বিজ্ঞান উৎসবের আঞ্চলিক পর্ব। আজ শনিবার সকাল ৯টার দিকে রাজশাহী সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ প্রাঙ্গণে এই উৎসবের উদ্বোধন হয়। সকাল থেকেই রাজশাহী বিভাগের আট জেলার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা দলবেঁধে হাজির হয় উৎসবে।

উৎসবে অংশ নিচ্ছে প্রায় ৭০০ শিক্ষার্থী। তারা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রজেক্ট প্রদর্শন করছে। উৎসবে থাকছে বিজ্ঞানভিত্তিক কুইজ প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, বিজ্ঞানভিত্তিক বক্তৃতা ও ম্যাজিক শো। শিক্ষার্থীদের স্ন্যাকস পার্টনার হিসেবে আছে ড্যান ফুডস লিমিটেড। আয়োজনে সহযোগিতা করছে রাজশাহী বন্ধুসভা।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী মো. মুহতাসিন একটি প্রজেক্ট প্রদর্শন করেছে। সে বলে, ‘আমি বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার প্রত্যয়ে এই উৎসবে যোগ দিয়েছি।’

ছবি: শহীদুল ইসলাম

উদ্বোধনী পর্বে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সঙ্গে জাতীয় পতাকা ও বিকাশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। পরে বেলুন উড়িয়ে উৎসবের সূচনা করা হয়। উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহীর সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ও ভেন্যু প্রধান বিশ্বজিৎ ব্যানার্জি, বিকাশ লিমিটেডের রেগুলেটরি অ্যান্ড করপোরেট অ্যাফেয়ার্স বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট সায়মা আহসান ও ব্যবস্থাপক মাহবুবুর রহমান, প্রথম আলো রাজশাহীর নিজস্ব প্রতিবেদক আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ, বিজ্ঞানচিন্তার নির্বাহী সম্পাদক আবুল বাসার প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন রাজশাহী বন্ধুসভার পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক ঔড়ব আজাদ।

শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানবিষয়ক প্রশ্নের জবাব দেবেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক মো. নজরুল ইসলাম, গণিত বিভাগের অধ্যাপক মো. রবিউল হক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক ইহ্‌তিশাম ক্বাবিদ, রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. আজমাইন ইয়াক্বীন ও মো. জহিরুল ইসলাম, রাজশাহী ম্যাথ ক্লাবের সভাপতি মো. মাসুদ রানা প্রমুখ।

উৎসবে শিক্ষার্থীদের প্রজেক্ট পর্যালোচনা করছেন রুয়েটের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। তাঁরা হলেন সৈয়দ সিফাত ই রহমান, শাহরিয়ার রিজভী, জুবায়ের আবেদীন, আবু শাহাদাত রাব্বি, মো. আবু সুফিয়ান, মো. সিফাত আলম, তানভীর মাহমুদ, প্রথম অন্তর বনিক, মোছা. রাইনা ইসলাম ও শাহ আহমেদ রাদ।

সকাল সাড়ে ৯টা থেকে চলছে আঞ্চলিক কুইজ প্রতিযোগিতা
ছবি: শহীদুল ইসলাম

সকাল সাড়ে ৯টা থেকে চলছে আঞ্চলিক কুইজ প্রতিযোগিতা ও ৩০টির বেশি প্রজেক্ট প্রদর্শনী। এ আয়োজন চলবে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত। শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে বিশেষ সেশন, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন। বেলা ১১টায় অনুষ্ঠিত হবে রাজীব বসাকের বিজ্ঞান ম্যাজিক শো ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। দুপুরে পুরস্কার বিতরণীর মধ্য দিয়ে শেষ হবে উৎসব।

ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা একটি ক্যাটাগরিতে অংশ নিচ্ছে প্রজেক্ট প্রদর্শনীতে। কুইজ প্রতিযোগিতায় থাকছে দুটি ক্যাটাগরি—নিম্ন মাধ্যমিক (ষষ্ঠ-অষ্টম) ও মাধ্যমিক (নবম-দশম ও এসএসসি পরীক্ষার্থী)। শুধু নিবন্ধনকারী শিক্ষার্থীরাই এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে।

আঞ্চলিক পর্বে কুইজে প্রতিটি ক্যাটাগরিতে সেরা ১০ জন এবং প্রজেক্টে সেরা ১০ দলকে পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে সনদপত্র, মেডেল, বই, বিজ্ঞান বাক্সসহ নানা উপহার। পাশাপাশি বিজয়ীরা ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় পর্বে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবে। জাতীয় পর্বে বিজয়ীদের জন্য থাকছে ল্যাপটপ, ট্যাবসহ আকর্ষণীয় পুরস্কার।

সারা দেশের স্কুলশিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানে আগ্রহী করে তুলতে বিকাশ-বিজ্ঞানচিন্তা এই উৎসব আয়োজন করছে। এরই মধ্যে ঢাকা ও রংপুর বিভাগীয় উৎসব শেষ হয়েছে। ১৯ সেপ্টেম্বর খুলনা, ২০ সেপ্টেম্বর বরিশাল, ২৬ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম ও ২৭ সেপ্টেম্বর সিলেটে আঞ্চলিক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। সবশেষে জাতীয় পর্বের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটবে এ আয়োজনের।

