সড়ক দুর্ঘটনার ছয় দিন পর যুবদল নেতার মৃত্যু

প্রতিনিধি
মিরসরাই, চট্টগ্রাম
সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত যুবদল নেতা সাখাওয়াত হোসেনছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামে মিরসরাইয়ে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার ছয় দিন পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় এক যুবদল নেতার মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার সকাল নয়টার দিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। এর আগে গত সোমবার রাতে তিনি মিরসরাই জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের কচ্ছপিয়া এলাকায় মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন।

নিহত ওই যুবদল নেতার নাম সাখাওয়াত হোসেন (৪২)। তিনি উপজেলার মঘাদিয়া ইউনিয়নের কাজীর তালুক গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে। তিনি ওই ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক ছিলেন। মঘাদিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক হেলাল উদ্দিন প্রথম আলোকে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

হেলাল উদ্দিন বলেন, সোমবার রাতে ওই এলাকা থেকে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে বাঁশবাহী তিন চাকার ইঞ্জিনচালিত টেম্পোর সঙ্গে ধাক্কা লেগে সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন সাখাওয়াত হোসেন। এর পর থেকে তিনি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন ছিলেন। আজ আসরের নামাজের পর সাখাওয়াতকে নিজ এলাকার সমিতির হাট বাজার মসজিদের সামনে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

জানতে চাইলে জোরারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল হালিম প্রথম আলোকে বলেন, তিনি মৃত্যুর বিষয়টি জেনেছেন। এ ব্যাপারে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

