কালিয়াকৈরে মাদ্রাসা থেকে পালানোর চেষ্টা, ছাদ থেকে পড়ে শিক্ষার্থীর মৃত্যু

কালিয়াকৈরে মাদ্রাসা থেকে পালানোর চেষ্টা, ছাদ থেকে পড়ে শিক্ষার্থীর মৃত্যু
গাজীপুরের কালিয়াকৈরে মাদ্রাসার ছাদ থেকে পড়ে আলিফ ইসলাম নামের এক মাদ্রাসাশিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে আজ বুধবার সকালে উপজেলার সফিপুর এলাকার সাফিয়াতুল উম্মা ক্যাডেট মডেল মাদ্রাসায়।
নিহত আলিফ ইসলাম (১১) কালিয়াকৈর উপজেলার কৌচাকুড়ি এলাকার শহীদ সাধন মিয়ার ছেলে। সে গত ৩১ ডিসেম্বর মাদ্রাসাটিতে ভর্তি হয়। তার মা আমেনা বেগম ওমানপ্রবাসী।
স্থানীয় ও মাদ্রাসা সূত্রে জানা যায়, মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার পর থেকে আলিফ মাদ্রাসা থেকে কয়েকবার চলে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করে। গতকাল মঙ্গলবার আলিফ তার মা আমেনার সঙ্গে মুঠোফোনে কথা বলে। আজ সকালে আলিফ মাদ্রাসার ছাদে গিয়ে পাইপ বেয়ে নিচে নামার চেষ্টাকালে হঠাৎ নিচে পড়ে যায়। বিষয়টি আশপাশের লোকজন দেখতে পেয়ে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে জানায়। পরে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ গুরুতর আহত অবস্থায় আলিফকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।
এ বিষয়ে মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল জিহাদী ফারুকি বলেন, ‘আমাদের মাদ্রসার একজন ছাত্র ছাদ দিয়ে পালাতে গিয়ে নিচে পড়ে যায়। পরে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।’
স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, আবাসিক মাদ্রাসাটির ছাদে তেমন কোনো নিরাপত্তাব্যবস্থা নেই। ছাদে নিরাপত্তাব্যবস্থা না থাকায় ছাত্ররা প্রতিনিয়ত ঝুঁকির মধ্যে চলাফেরা করে।
কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খন্দকার নাসির উদ্দিন বলেন, এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ পাননি।