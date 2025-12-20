জেলা

প্রথম আলো, ডেইলি স্টারে ভাঙচুরে জড়িতদের শাস্তির দাবি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির

প্রতিনিধি
খুলনা
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির লোগো

দেশের শীর্ষস্থানীয় দৈনিক প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার–এর কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর এবং নিউ এজ পত্রিকার সম্পাদক নূরুল কবিরকে হেনস্তার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ, তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জানিয়েছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (খুবিসাস)। এ ঘটনাকে বর্বর, পরিকল্পিত ও সংঘবদ্ধ হামলা হিসেবে উল্লেখ করেছে সংগঠনটি।

গতকাল শুক্রবার রাতে এক যৌথ বিবৃতিতে হামলার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তির দাবি জানান খুবিসাস সভাপতি আলকামা রমিন ও সাধারণ সম্পাদক মো. মিরাজুল ইসলাম। বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, ‘গণতন্ত্রের বুলি আওড়ালেও যারা গণমাধ্যমের কার্যালয়ে আগুন দেয়, অফিস ভাঙচুর করে কিংবা সম্পাদকের ওপর হামলা চালায়, তারা আদৌও গণতন্ত্রের ন্যূনতম চেতনা ধারণ করে না। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দমন করে কেউ গণতন্ত্রের ধারক হতে পারে না এবং সাংবাদিক সমাজ ভয়ভীতির কাছে কখনো মাথা মত করবে না এবং সত্য প্রকাশে নীরব থাকবে না।’

বিবৃতিতে নেতারা আরও বলেন, ‘সাংবাদিকদের অফিস কখনোই হামলার লক্ষ্যবস্তু হতে পারে না। সাংবাদিক ও সম্পাদকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের একটি মৌলিক ও সাংবিধানিক দায়িত্ব। ভিন্নমত দমন, সমালোচনামূলক সাংবাদিকতা বন্ধ এবং ভয়ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মিডিয়া হাউস ও সাংবাদিকদের ওপর হামলা একটি অশনিসংকেত, যা পুরো সমাজ ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে গভীর অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দেয়।’

খুবিসাস অবিলম্বে প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার-এর কার্যালয় এবং নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবিরের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে। একই সঙ্গে সাংবাদিক, সম্পাদক ও গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর ও দৃশ্যমান ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

