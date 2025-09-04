গাজীপুরের জঙ্গলে লাশের গুঞ্জন, প্যাকেট খুলতেই বের হলো যা
একটি প্যাকেটের মতো বস্তু নীল রঙের পলিথিনে মোড়ানো। সেটি কালো রশি দিয়ে বাঁধা। দেখে মনে হচ্ছিল মানুষের লাশ মোড়ানো। সেখান থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে সেই প্যাকেট খুলে দেখে একটি মৃত কুকুর। ঘটনাটি গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার মুরাদপুর এলাকার। গতকাল বুধবার রাত আটটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
এলাকাবাসী ও পুলিশ জানায়, কালিয়াকৈর উপজেলার মুরাদপুর এলাকার জঙ্গলে স্থানীয় কয়েকজন পলিথিনে মোড়ানো একটি বস্তু দেখতে পান। তাঁদের ধারণা হয়, কাউকে হত্যা করে লাশ এখানে ফেলে রাখা হয়েছে। অনেকে ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লাশ পাওয়ার খবর ছড়িয়ে দেন। গতকাল রাত আটটার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। সেই প্যাকেট খুলে পুলিশ দেখতে পায় মৃত বিদেশি একটি কুকুর। আকারে বেশ লম্বা। সেটিকে পলিথিন দিয়ে মুড়িয়ে কে বা কারা সেখানে ফেলে গেছেন।
কালিয়াকৈর থানাধীন মৌচাক পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক আবদুস সেলিম বলেন, ‘প্যাকেটটি প্রথমে যে কেউ দেখলে মনে করবেন মানুষের লাশ বেঁধে ফেলে যাওয়া। পরে প্যাকেট খুলে দেখা যায় মৃত কুকুর। সেটি কে বা কারা ফেলে গেছে, সেটি এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।’