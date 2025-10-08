চাঁদপুরে ডিবি পুলিশ পরিচয়ে অভিযানে গিয়ে জনতার হাতে ধরা দুজন

চাঁদপুরে ডিবি পুলিশ পরিচয়ে অভিযানে গিয়ে জনতার হাতে ধরা দুজন
চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ইয়াবা বড়ি বিক্রির অভিযোগ তুলে তাঁকে ধরতে গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ভুয়া সদস্য সেজে অভিযানে নেমে ধরা পড়েছেন দুই যুবক। পরে তাঁদের পিটুনি দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে উপজেলার সর্দারকান্দি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
আটক দুজনের নাম মো. রোমান ও মো. ইমরান। রোমানের বাড়ি উপজেলার উত্তর উদ্দমদী গ্রামে। আর ইমরান দক্ষিণ উদ্দমদী গ্রামের বাসিন্দা।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানায়, গতকাল রাত একটায় রোমান ও ইমরান সর্দারকান্দি গ্রামে গিয়ে ডিবি পুলিশের সদস্য পরিচয় দেন। এরপর তাঁরা গ্রামের বাসিন্দা মো. মাহফুজের বিরুদ্ধে ইয়াবা বিক্রির অভিযোগ তুলে তাঁকে আটকের চেষ্টা করেন। এ সময় সন্দেহ হলে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। একপর্যায়ে রোমান–ইমরান জানান, তাঁরা ডিবির সদস্য নন। এরপর উত্তেজিত লোকজন তাঁদের মারধর করে পুলিশকে খবর দেন। পরে থানা-পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গেলে আটক দুজনকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।
মতলব উত্তর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রবিউল হক বলেন, আটক ব্যক্তিদের থানাহাজতে রাখা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।