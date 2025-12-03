সড়কে পড়ে ছিল নারীর হাতবিচ্ছিন্ন লাশ

সড়কে পড়ে ছিল নারীর হাতবিচ্ছিন্ন লাশ
চট্টগ্রামের হাটহাজারী থেকে অজ্ঞাতনামা এক নারীর হাতবিচ্ছিন্ন লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের চারিয়া মাদ্রাসার সামনে চট্টগ্রাম-নাজিরহাট আঞ্চলিক মহাসড়ক থেকে ওই নারীর লাশ উদ্ধার হয়। বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত ওই নারীর পরিচয় পাওয়া যায়নি।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ওই নারীর আনুমানিক বয়স ৩৫ বছর। সকালে ওই নারীর লাশ দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯–এ কল করে পুলিশকে বিষয়টি জানান। পরে পুলিশ এসে লাশটি উদ্ধার করে। ওই নারীর বাঁ হাত বিচ্ছিন্ন ছিল। এ ছাড়া পা, মুখসহ শরীরের বিভিন্ন অংশ রক্তাক্ত ছিল।
জানতে চাইলে নাজিরহাট হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ শাহাবুদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনায় ওই নারীর মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।