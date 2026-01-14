ঘুষ নেওয়ার সময় পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের অফিস সহকারী আটক

দুদকের অভিযান
ঘুষ নেওয়ার সময় পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের অফিস সহকারী আটক
চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় থেকে অবসরে গেছেন অফিস সহায়ক আ ন ম মুদ্দাছেরুল হক। তবে পেনশনের টাকার জন্য অফিসের কাগজপত্র ঠিক করতে গেলে তাঁর কাছে ৯০ হাজার টাকা দাবি করেন একই কার্যালয়ের অফিস সহকারী শাহ আলম। প্রথমে চেকের মাধ্যমে তাঁকে কিছু টাকা দেওয়া হয়। তবে আরও ২০ হাজার টাকা দাবি করেন তিনি। পরে সেটি নেওয়ার সময় তাঁকে হাতেনাতে আটক করে দুর্নীতি দমন কমিশন।
আজ বুধবার সকালে বাঁশখালী উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ে অভিযান পরিচালনা করে তাঁকে আটক করা হয়। ঘুষের অভিযোগ পাওয়া ব্যক্তিদের ধরার দুদকের কৌশল এটি। এর আগে শাহ আলমের ঘুষ চাওয়ার অভিযোগে দুদকে অভিযোগ করেছিলেন আ ন ম মুদ্দাছেরুল হক। বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন চট্টগ্রাম দুর্নীতি দমন কমিশনের উপপরিচালক রিয়াজ উদ্দিন।
দুদকের উপপরিচালক রিয়াজ উদ্দিন বলেন, মুদ্দাছেরুল হকের কাছ থেকে অফিসের কাগজপত্র ঠিক করতে ৯০ হাজার টাকা দাবি করেন শাহ আলম। প্রথম দফায় ব্যাংক চেকের মাধ্যমে কিছু টাকা দেওয়া হয়। বারবার চাপের মুখে আবারও ২০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। অভিযানের সময় শাহ আলমের ড্রয়ার থেকে টাকাসহ তাঁকে আটক করা হয়। এ ব্যাপারে মামলা প্রক্রিয়াধীন।