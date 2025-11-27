রংপুর নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের গেজেট প্রকাশ

রংপুর নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের গেজেট প্রকাশ
রংপুর নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রণীত অধ্যাদেশটি প্রকাশ করা হয়।
এর আগে গত ৯ অক্টোবর অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে রংপুরে, ময়মনসিংহ ও বরিশাল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পৃথক তিনটি অধ্যাদেশের খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয়। গতকাল রংপুরের সঙ্গে বরিশাল ও ময়মনসিংহ নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের গেজেট প্রকাশ করা হয়।
সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) রংপুর মহানগর কমিটির সভাপতি ফখরুল আনাম প্রথম আলোকে বলেন, রংপুরে অপরিকল্পিত নগরায়ণ গড়ে উঠেছে, কোনো নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে বহুতল ভবন গড়ে উঠছে। রংপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমে রংপুরকে একটি পরিচ্ছন্ন ও পরিকল্পিত নগর করা যাবে—এমনটি প্রত্যাশা করছেন নগরবাসী।