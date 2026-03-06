জেলা

রাজবাড়ী আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে এবার ‘শেখ হাসিনা ফিরবে’ লেখা ব্যানার

রাজবাড়ী
রাজবাড়ী জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর কোনো এক সময় টাঙানো হয় ব্যানারটি। তবে আজ সকালে পুলিশ গিয়ে সেটি পায়নি। গতকাল রাতে তোলাছবি: প্রথম আলো

রাজবাড়ী জেলা আওয়ামী লীগ (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) কার্যালয়ে আবারও ব্যানার টাঙানোর ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ইফতারের পর কোনো এক সময় কে বা কারা নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহসভাপতি নজরুল ইসলামের ছবিসংবলিত ব্যানারটি টাঙায়। তবে রাতেই সেটি আবার খুলে ফেলা হয়েছে।

ব্যানারটিতে লেখা আছে, ‘আওয়ামী লীগ ফিরবে, শেখ হাসিনা ফিরবে, আমরা ফিরব।’ এর এক পাশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্য পাশে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি আছে। এ ছাড়া ছাত্রলীগের সাবেক নেতা নজরুল ইসলামের বড় ছবি আছে।

রাজবাড়ী শহরের রেলগেট শহীদ স্মৃতি চত্বরের পাশে অবস্থিত জেলা আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়টি ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে বন্ধ ছিল। এর পর থেকে সেখানে প্রকাশ্যে কোনো সাংগঠনিক কার্যক্রম দেখা যায়নি।

এ বিষয়ে আজ শুক্রবার সকালে রাজবাড়ীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) তাপস কুমার পাল বলেন, এ ধরনের খবর পাওয়া মাত্র পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পাঠানো হয়েছিল। পুলিশ গিয়ে এ ধরনের কোনো ব্যানার পায়নি। তবে বিষয়টি নিয়ে পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

এর আগে দলীয় কার্যালয়টিতে দুই দফায় ব্যানার টাঙানো হয়। ১৭ ফেব্রুয়ারি সকালে দুই-তিনজন তরুণ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে কার্যালয়টির সামনে ব্যানার টাঙান। এতে জেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান মিয়া সোহেলের ছবি ছিল। লেখা ছিল, ‘৫ আগস্ট ২০২৪–এর পরে রাজবাড়ীতে প্রথম জয় বাংলা স্লোগান দেয় রাজবাড়ী জেলা যুবলীগ।’

পরদিন ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজবাড়ী জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শেখ সোহেল রানার ছবিসংবলিত আরেকটি ব্যানার টাঙানো হয়। এ সময় কার্যালয়ের ভেতর বঙ্গবন্ধু বা শেখ হাসিনার কোনো ছবি ছিল না।

