জেলা

টাঙ্গাইলে গভীর রাতে যাত্রীবাহী চলন্ত বাসে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদক
টাঙ্গাইল
ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের টাঙ্গাইলের বাসাইল উপজেলায় চলন্ত বাসে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। গতকাল রাত একটার দিকে উপজেলার বাঐখোলা এলাকায়ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে চলন্ত অবস্থায় যাত্রীবাহী বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত একটার দিকে বাসাইল উপজেলার বাঐখোলা এলাকার ওই মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে। এতে বাসটির ক্ষয়ক্ষতি হলেও হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

পুলিশ ও স্থানীয় একাধিক বাসিন্দার সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের ওই স্থানে গতকাল রাত ১১টার দিকে উত্তরবঙ্গগামী লেনে দুর্ঘটনা হয়। এ কারণে সেখানে ধীরগতিতে যানবাহন অতিক্রম করছিল। ঢাকা থেকে পাবনাগামী ‘স্টার বাংলা’ নামের যাত্রীবাহী বাস রাত একটার দিকে ধীরগতিতে ওই স্থান অতিক্রম করছিল। এ সময় বাসটির পেছন দিকে বিকট শব্দ শুনতে পান যাত্রীরা। সঙ্গে সঙ্গে যানটিতে আগুন লেগে যায়। এ সময় যাত্রীরা দ্রুত বাস থেকে নেমে পড়েন। ফলে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

খবর পেয়ে টাঙ্গাইল ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে বলে জানান টাঙ্গাইল ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সিনিয়র স্টেশন অফিসার এস এম হুমায়ূন কার্ণায়েন। তিনি বলেন, সৌভাগ্যক্রমে ওই ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

