জামালপুরে ১৫ টন সরকারি চাল কালোবাজারে বিক্রির চেষ্টা, ট্রাকসহ চালক গ্রেপ্তার
জামালপুরে প্রায় ১৫ টন সরকারি চাল কালোবাজারে বিক্রি চেষ্টার অভিযোগে ট্রাকসহ চালককে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। গতকাল বুধবার রাতে শহরের ডাকপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে ট্রাকটি জব্দ করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার সকালে র্যাব-১৪–এর জামালপুরের কোম্পানি কমান্ডার লাবিদ আহমেদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেপ্তার চালকের নাম শামছুল হক (৫৪)। তিনি টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর এলাকার আবদুল হাকিমের ছেলে। এ ঘটনায় গতকাল রাতে শহরের সিংহজানি খাদ্যগুদামের সংরক্ষণ ও পরিবহন কর্মকর্তা (এসএমও) ইসরাত আহমেদ বাদী হয়ে মামলা করেছেন। এতে দুজনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতপরিচয় পাঁচ থেকে ছয়জনকে আসামি করা হয়েছে।
র্যাব-১৪ জামালপুর কোম্পানি কমান্ডারের কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল কালোবাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে চালবোঝাই একটি ট্রাক জামালপুর থেকে শেরপুরের একটি রাইস মিলে নেওয়া হচ্ছে—এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। পরে শহরের ডাকপাড়া এলাকা থেকে ১৫ টন সরকারি চালবোঝাই একটি ট্রাকসহ চালককে আটক করা হয় এবং ট্রাকটি জব্দ করা হয়।
পরে জামালপুরের সিংহজানি খাদ্যগুদামের কর্তৃপক্ষকে খবর দিলে কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে এসে নিশ্চিত করেন, জব্দ করা চালগুলো সরকারি। এরপর র্যাব সদস্যরা ট্রাকটিসহ চালককে রাতেই সদর থানায় হস্তান্তর করে। একই রাতে থানায় একটি মামলা করা হয়।
র্যাব-১৪–এর জামালপুরের কোস্পানি কমান্ডার লাবিদ আহমেদ বলেন, চালকের ভাষ্যমতে, চালগুলো জামালপুরের সিংহজানি খাদ্যগুদাম থেকে একটি রাইস মিলে নেওয়া হচ্ছিল। কালোবাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যেই চালগুলো নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।
মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে জামালপুর সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, আজ দুপুরে গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে আদালতে পাঠানোর কথা আছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত আছে।