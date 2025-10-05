জেলা

হাসির খোরাক জোগায় এমন মার্কা ইসির তালিকায় কীভাবে থাকে, প্রশ্ন সারজিসের

প্রতিনিধি
পঞ্চগড়
পঞ্চগড়ে মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন সারজিস আলম। রোববার সন্ধ্যার আগে শহরের শেরেবাংলা পার্কেছবি: প্রথম আলো

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, ‘যেগুলোতে মানুষের হাসির খোরাক জোগায়, এ ধরনের মার্কা নির্বাচন কমিশনের (ইসি) তালিকায় কীভাবে থাকে? এটা তো তাদের রুচিবোধের একটা প্রকাশ। এটা তাদের নিজেদেরই ঠিক করা উচিত। আমাদের কেন বলে দিতে হবে যে নির্বাচন কমিশনের মার্কায় মুলা-বেগুন-খাট-থালাবাটি এগুলো থাকতে পারে না। দেশে কী মার্কার অভাব পড়ছে? আমরা আশা করছি, তারা এটা সংশোধন করবে।’

রোববার সন্ধ্যার আগে পঞ্চগড় শেরেবাংলা পার্কে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভের পাদদেশে সদর উপজেলার বিভিন্ন মসজিদ কমিটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সারজিস আলম এ কথা বলেন।

সারজিস আলম বলেন, ‘যেহেতু আইনগতভাবে এনসিপির শাপলা প্রতীক পেতে কোনো বাধা নেই এবং তারা (নির্বাচন কমিশন) এখন পর্যন্ত কোনো বাধা দেখাতে পারেনি, আমরা শাপলা প্রতীক ছাড়া অন্য কিছু ভাবছি না। আমরা সর্বশেষ সাদা শাপলা ও লাল শাপলার অপশন দিয়েছিলাম। যদি একান্তই শাপলার সঙ্গে কিছু অ্যাড করতে হয়, এটুকু তারা করে দিতে পারে, আমাদের দ্বিমত থাকবে না।’

এনসিপির মুখ্য সংগঠক আরও বলেন, ‘এটা আমরা স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছি, এখানে নির্বাচন কমিশন স্বেচ্ছাচারিতা করছে। তারা এখানে ক্ষমতার অপব্যবহার করার চেষ্টা করছে এবং এই আচরণটা অবশ্যই তারা প্রকাশ করছে তখন, যখন তারা কারও দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। স্বাধীন একটা প্রতিষ্ঠান কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্বেচ্ছাচারিতা করবে, এটা আমরা কখনোই মেনে নিতে পারি না। এটার জন্য যদি আমাদের রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে হয়, অন্য কোনোভাবে মোকাবিলা করতে হয়, আমরা আমাদের জায়গা থেকে সেটা মোকাবিলা করেই শাপলা মার্কা নিয়ে এনসিপি আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে।’

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে সারজিস আলম বলেন, ‘কোনো রাজনৈতিক দলের চাপ হতে পারে, এখানে এমন হতে পারে যে দেশের কোনো সংস্থার বা কোনো প্রতিষ্ঠানের চাপে হতে পারে। এমনও হতে পারে, দেশের বাইরের কোনো সংস্থার বা বাইরের কোনো দেশের চাপে হতে পারে। কিন্তু আমরা মনে করি, এই অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশে বাইরের চাপটা মাইনর। আমরা এটা মনে করি, ভেতরে নিশ্চয়ই রাজনৈতিক দলের হতে পারে, অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের হতে পারে, চাপ আছে, যেই চাপের কারণে তারা এটা দিতে চাচ্ছে না। এ জিনিসটা একটা স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কোনোভাবেই কাম্য নয়। এই অন্যায় যদি তারা এনসিপির সঙ্গে করে, তাদের ওপরে আগামী নির্বাচনে এনসিপি কখনোই আস্থা রাখতে পারবে না।’

