শ্রীপুরে শিশুকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে শিক্ষককে পিটিয়ে পুলিশে দিল জনতা

শ্রীপুরে শিশুকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে শিক্ষককে পিটিয়ে পুলিশে দিল জনতা
গাজীপুরের শ্রীপুরে ১২ বছরের এক ছেলেশিশুকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে মাদ্রাসার এক শিক্ষককে আটক করে পিটিয়ে পুলিশে দিল জনতা। গতকাল শুক্রবার রাত ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
আটক শিক্ষকের নাম মো. মহসিন (৩৫)। তাঁর বাড়ি নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলার কাচুটিয়া গ্রামে। তিনি শ্রীপুরের একটি মাদ্রাসার শিক্ষক।
শিশুটির পরিবারের ভাষ্য, শিশুটি যে মাদ্রাসায় পড়ে, সেখানকার শিক্ষক তাকে যৌন নির্যাতন করেন। গতকাল দুপুরে মাদ্রাসার ভেতরে এ ঘটনা ঘটে। বিকেলে শিশুটি দাদার সঙ্গে বাড়ি ফিরে বিষয়টি জানালে তাঁরা মাদ্রাসায় গিয়ে ওই শিক্ষককে আটক করে মারধর করেন। পরে স্থানীয় লোকজন ওই শিক্ষককে একটি পুলিশ বক্সে নিয়ে যান।
রাত ১০টার দিকে ঘটনাটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে শতাধিক লোক সেখানে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রথমে শ্রীপুর থানা–পুলিশের দুটি দল ঘটনাস্থলে গেলেও উত্তেজনা থামেনি। পরে রাত ১১টার দিকে অতিরিক্ত পুলিশ গিয়ে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে এবং ওই শিক্ষককে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আবদুল বারিক বলেন, আটক শিক্ষককে থানায় আনা হয়েছে। শিশুটির পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।