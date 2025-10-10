মোটরসাইকেলযোগে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন স্বামী-স্ত্রী, সড়ক দুর্ঘটনায় স্বামীর মৃত্যু

মোটরসাইকেলযোগে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন স্বামী-স্ত্রী, সড়ক দুর্ঘটনায় স্বামীর মৃত্যু
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কর্মস্থলে যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় মনিরুল ইসলাম (৩৫) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন তাঁর স্ত্রী মামুনি বেগম।
আজ শুক্রবার বিকেলে উপজেলার জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের সোনাপাহাড় এলাকার ফেবো ফিলিং স্টেশনের সামনে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মনিরুল ইসলাম গাইবান্ধা সদর উপজেলার বাসিন্দা।
জোরারগঞ্জ হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) বোরহানউদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, মনিরুল ও তাঁর স্ত্রী চট্টগ্রাম শহরের কর্ণফুলী ইপিজেডের একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন। শুক্রবার বিকেলে তাঁরা ঢাকা থেকে মোটরসাইকেলযোগে কর্মস্থলে ফিরছিলেন। পথে সোনাপাহাড় এলাকায় মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁরা সড়কে পড়ে গেলে পেছন থেকে আসা একটি পিকআপ তাঁদের চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মনিরুলের মৃত্যু হয়।
আহত মামুনি বেগমকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে মিরসরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। মনিরুল ইসলামের লাশ উদ্ধার করে থানায় রাখা হয়েছে। দুর্ঘটনার বিষয়ে তদন্ত চলছে বলে জানান এসআই বোরহানউদ্দিন।