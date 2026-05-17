শপিং ব্যাগের ভেতরে ছিল লাখ টাকার জাল নোট, গ্রেপ্তার ৩
চট্টগ্রামে ১ লাখ ১৩ হাজার ৬৫০ টাকার জাল নোটসহ ৩ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। গতকাল শনিবার রাতে নগরের পাঁচলাইশ ও জেলার হাটহাজারী এলাকায় পৃথক অভিযানে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার তিনজন হলেন মো. আহসানুল্লাহ, জাহিদুল ইসলাম ও হাসানুর রাহি। তাঁদের মধ্যে আহসানুল্লাহকে নগর থেকে এবং বাকি দুজনকে হাটহাজারী থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। আহসানুল্লার কাছ থেকে ১ লাখ ১২ হাজার ৭৫০ টাকার জাল নোট উদ্ধার করা হয়েছে। বাকি দুজনের কাছ থেকে ৮৫০ টাকার জাল নোট উদ্ধার করা হয়।
র্যাব জানায়, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে পাঁচলাইশের হামজারবাগ এলাকা থেকে আহসানুল্লাহকে গ্রেপ্তার করে র্যাব। তাঁর কাছে একটি শপিং ব্যাগ পাওয়া যায়। সেই শপিং ব্যাগের ভেতর থেকে ১ লাখ ১২ হাজার ৭৫০ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। পরে পৃথক অভিযানে হাটহাজারী সদরের আব্বাসিয়া পুল এলাকা থেকে জাহিদুল ইসলাম ও হাসানুর রাহিকে ৮৫০ টাকার জাল নোটসহ গ্রেপ্তার করা হয়।
র্যাব-৭–এর সহকারী পরিচালক (গণমাধ্যম) এ আর এম মোজাফফর হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার আসামিরা জানিয়েছেন, পবিত্র ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে জাল টাকার চাহিদা বেড়েছে। তাই তাঁরা জাল নোট সরবরাহ করে আসছেন। এ ঘটনায় দুটি মামলা হয়েছে। জাল নোট চক্রের সঙ্গে জড়িত বাকিদের ধরতে অভিযান চলছে।