ভোলায় একই স্থানে বিজেপি ও বিএনপির পাল্টাপাল্টি কর্মী সম্মেলন, উত্তেজনা

ভোলায় একই স্থানে বিজেপি ও বিএনপির পাল্টাপাল্টি কর্মী সম্মেলন, উত্তেজনা
ভোলায় একই সময়ে একই স্থানে বিএনপি ও বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) পাল্টাপাল্টি কর্মী সম্মেলন ঘিরে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। এখন পর্যন্ত সদর উপজেলার পাঁচটি ইউনিয়নে বিজেপি ও বিএনপির নেতা-কর্মীদের মুখোমুখি অবস্থান দেখা গেছে।
আজ মঙ্গলবার বিকেলেও সদর উপজেলার ধনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ মাঠে দুই দলই কর্মী সম্মেলনের ডাক দিয়েছে। পুলিশি তৎপরতায় সংঘাত এড়ানো গেলেও সদরের ভেদুরিয়া ইউনিয়নে বিজেপির সম্মেলনের চেয়ার ভাঙচুরের অভিযোগ পাওয়া গেছে।
স্থানীয় সূত্র জানায়, সদর উপজেলায় চরসামাইয়া, ভেলুমিয়া, ভেদুরিয়া, ইলিশা, কাচিয়া ইউনিয়নে বিজেপি ও বিএনপি একই স্থানে একই সময়ে সম্মেলনের ডাক দেয়। একটি মাঠের এক পাশে বিজেপি ও অন্য পাশে বিএনপি সম্মেলন করেছে। সম্মেলন চলাকালে পুলিশ দুই পক্ষের মধ্যে দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। এরপরও ভেদুরিয়া ইউনিয়নে বিজেপির সভাস্থলে বিএনপির কর্মীরা ঢুকে চেয়ার ভাঙচুর করেন।
দলীয় নেতা-কর্মীরা জানান, গত রোববার বিকেলে ইলিশা ইউনিয়নের জংশন মৌলভীরহাট কামিল মাদ্রাসার মাঠে একই সময়ে বিজেপি ও বিএনপি সম্মেলন ডাকে। এতে দুই দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। যদিও পুলিশের কঠোর অবস্থানের কারণে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। এই ইউনিয়নে বিজেপি প্রথমে ইলিশা ইউসি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে সম্মেলনের আয়োজন করে। পরে বিএনপিও সেখানে সম্মেলনের ডাক দেয়। পরে বিজেপি মৌলভীরহাটে সম্মেলন স্থানান্তর করলে বিএনপিও সেখানে স্থানান্তর করে। একই অবস্থা দেখা যায়, সোমবার কাচিয়া ইউনিয়নে। এ ইউনিয়নের সাহমাদার মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে মুখোমুখি অবস্থানে থেকে সম্মেলন শেষ করে। আজ বিকেলে ধনিয়া ইউনিয়ন পরিষদের মাঠে বিএনপি ও বিজেপি সম্মেলন ডেকেছে।
জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক মোতাসিম বিল্লাহ বলেন, ‘ভোলায় বিজেপি সংগঠিত হোক, এটা বিএনপি চায় না। এ কারণেই তাঁরা আমাদের সম্মেলনস্থলে কর্মিসভা ডাকছে।’
অন্যদিকে বিএনপির নেতারা বলছেন, বিজেপি আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসিত করার চেষ্টা করছে। এ জন্য তাঁদের প্রতিহত করতে তাঁরা কর্মিসভার ডাক দিচ্ছেন। ধনিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লাভলু হাওলার বলেন, ‘বিজেপি যেখানে সম্মেলন করবে, বিএনপি সেখানেই সম্মেলন করবে।’
সদর উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব হেলাল উদ্দিন বলেন, ‘যে ফ্যাসিবাদকে তাড়ানোর জন্য এত আন্দোলন-সংগ্রাম, সেই ফ্যাসিবাদকে নিয়েই বিজেপি কমিটি গঠন করছে। এ কারণে আমাদের ক্ষোভ আছে। তবে আমরা তাঁদের সম্মেলন পণ্ড করার জন্য কর্মিসভা করছি না। বরং দলকে চাঙা করার জন্য করছি। সভায় তারেক জিয়ার ৩১ দফা বাস্তবায়নের লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে।’
বিজেপির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মনিরুল ইসলাম বলেন, পূর্ব ইলিশা ইউনিয়নের ইউসি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে তাঁরা সম্মেলনের ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু একই স্থানে বিএনপি কর্মী সম্মেলন ডেকেছে জানতে পেরে তাঁরা স্থান পরিবর্তন করে মৌলভীরহাট কামিল মাদ্রাসার মাঠে চলে যান। সেখানেও বিএনপি তাদের আগেই অবস্থান নিয়ে স্লোগান দিচ্ছিল। তিনি বলেন, ধনিয়া ইউনিয়নেও তাঁরা বিকল্প স্থান ভেবে রেখেছেন। যদি দেখেন, বিএনপি পরিষদের মাঠে সম্মেলনের জন্য জমায়েত হয়েছে, তাহলে তাঁরা ভেবে রাখা স্থানে সম্মেলন করবেন।
সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু সাহাদাৎ মো. হাচনাইন পারভেজ বলেন, সদর উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে বিজেপি আগে থেকে অনুমতি নিয়ে সম্মেলন করছে। কিন্তু বিএনপি কোনো অনুমোদন নেয়নি। তাঁদের পুলিশ সুপার বরাবর আবেদন করে সম্মেলনের জন্য অনুমতি নিতে বলা হয়েছে। পরে তাঁরা অনুমতি নিয়েছেন কি না, তিনি জানেন না।