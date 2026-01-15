খালে শিশুসন্তানকে নিয়ে নারীর ঝাঁপ, শিশুর মৃত্যু

খালে শিশুসন্তানকে নিয়ে নারীর ঝাঁপ, শিশুর মৃত্যু
চট্টগ্রামের আনোয়ারায় খাল থেকে জান্নাতুল ফেরদৌস (৩২) নামের এক নারী ও তাঁর আট বছর শিশু রাইসাকে উদ্ধার করা হয়েছে। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাইসাকে মৃত ঘোষণা করেন। মুমূর্ষু জান্নাতুল ফেরদৌসকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। ধারণা করা হচ্ছে, মেয়েকে নিয়ে খালে ঝাঁপ দিয়ে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে আনোয়ারা উপজেলার খাদ্যগুদামের পাশে ইছামতী খাল থেকে তাঁদের উদ্ধার করা হয়।
নিহত রাইসা উপজেলার বারখাইন ইউনিয়নের সৈয়দ কুচাইয়া হাজী আফজাল আহমদের বাড়ির প্রবাসী মোহাম্মদ কায়সারের মেয়ে। দুই ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে রাইসা সবার ছোট এবং সে আনোয়ারা সদরের এক কিন্ডারগার্টেনের কেজি স্কুলের শিক্ষার্থী। জান্নাতুল ফেরদৌস উপজেলার চাতরী ইউনিয়নের সুজারমল্লা পাড়ার আবদুল লতিফের মেয়ে। তিনি প্রতিদিন মেয়েকে নিয়ে আনোয়ারা সদরে স্কুলে আসা-যাওয়া করতেন।
স্থানীয় সূত্র ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, আজ দুপুরে খালে এক নারীকে হাবুডুবু খেতে দেখে স্থানীয় লোকজন ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ওই নারীকে উদ্ধার করতে গিয়ে ভাসমান অবস্থায় আরও একজন শিশু দেখতে পান। পরে তাঁদের আনোয়ারা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করে। পরে মুমূর্ষু জান্নাতুল ফেরদৌসকে চমেক হাসপাতালে পাঠানো হয়।
ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার মো. আবদুল্লাহ বলেন, ‘আমরা খবর পেয়ে খাল থেকে মুমূর্ষু মা ও মেয়েকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাই।’
আনোয়ারা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক বিবি জয়নাব বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। মুমূর্ষু মাকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
জান্নাতুল ফেরদৌসের ননদ হাসিনা আকতার বলেন, ‘প্রতিদিনের মতো সকালে জান্নাতুল তাঁর মেয়ে রাইসাকে স্কুলে নেওয়ার জন্য বের হলেও আর ফিরে না আসায় আমরা খুঁজতে বের হই। পরে এ খবর পাই। জানি না কেন এমন করল।’
আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুনায়েত চৌধুরী বলেন, নিহত শিশুর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। আহত মা জান্নাতুল ফেরদৌস সুস্থ হলে ঘটনার রহস্য জানা যাবে। তখন তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ওসি আরও বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, মেয়েকে নিয়ে খালে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন ওই নারী।