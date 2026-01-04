জেলা

খোকন দাসকে কুপিয়ে-পুড়িয়ে হত্যা: তিন আসামিকে গ্রেপ্তার

প্রতিনিধি
শরীয়তপুর
ব্যবসায়ী খোকন চন্দ্র দাসছবি: সংগৃহীত

শরীয়তপুরের ডামুড্যা উপজেলার ব্যবসায়ী খোকন চন্দ্র দাসকে কুপিয়ে ও পুড়িয়ে হত্যার মামলায় তিন আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। আজ রোববার সকালে র‍্যাব-১৪–এর একটি দল কিশোরগঞ্জ থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করেছে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন ডামুড্যার সোহাগ খান (২৭), রাব্বি মোল্যা (২১) ও পলাশ সরদার (২৫)।

র‍্যাব-৮ মাদারীপুর ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার পুলিশ সুপার মীর মনির হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, আসামিদের কিশোরগঞ্জ থেকে মাদারীপুর র‍্যাব-৮ ক্যাম্পে আনা হচ্ছে। বিকেলে কর্মকর্তারা ব্রিফিংয়ে তাঁদের গ্রেপ্তারের বিস্তারিত জানাবেন।

গত বুধবার রাতে ডামুড্যার কনেশ্বর ইউনিয়নের তিলই এলাকায় খোকন চন্দ্র দাসকে কুপিয়ে আহত করা হয়। পরে দুর্বৃত্তরা তাঁর গায়ে পেট্রলজাতীয় দ্রব্য ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে রাতেই শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি গতকাল শনিবার সকালে মারা যান।

