মিষ্টির শিরায় তেলাপোকা, চট্টগ্রামে নামী দোকানকে জরিমানা

মিষ্টির শিরায় তেলাপোকা, চট্টগ্রামে নামী দোকানকে জরিমানা
মিষ্টির শিরায় মিশে রয়েছে নানা ধরনের পোকামাকড়। ওপরে ভাসছে তেলাপোকার পাখা। চট্টগ্রামের একটি নামী মিষ্টির দোকানের কারখানার চিত্র এটি। আজ রোববার জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে এ দৃশ্য ধরা পড়ে। পরে এই দোকানকে জরিমানা করে অধিদপ্তর।
ওই মিষ্টির দোকানটির নাম হাইওয়ে সুইটস। নগরের লালখান শাখায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি করার দায়ে এ দোকানকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। এ অভিযান পরিচালনা করেন অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোহাম্মদ ফয়েজ উল্যাহ, সহকারী পরিচালক মো. আনিছুর রহমান, মাহমুদা আক্তার ও রানা দেব নাথ।
অধিদপ্তর সূত্র জানায়, একই অভিযানে নগরের লালখান এলাকার ওরেগানো মোনাফা ভান্ডারি মার্কেট নামক একটি দোকানে মেয়াদবিহীন খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করায় ১০ হাজার টাকা, নিউ প্রিন্স হোটেলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদনের জন্য ৪ হাজার টাকা এবং পণ্যের মোড়কবিধি লঙ্ঘন করায় মুক্তি ফার্মেসিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সব মিলিয়ে জরিমানার পরিমাণ ১ লাখ ৭৪ হাজার টাকা।
জানতে চাইলে অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোহাম্মদ ফয়েজ উল্যাহ বলেন, হাইওয়ে সুইটসে মিষ্টির শিরায় তেলাপোকা দেখা গেছে। এ কারণে প্রতিষ্ঠানটিকে দেড় লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। বিভিন্ন অপরাধে আরও ৩ প্রতিষ্ঠানকে ২৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।