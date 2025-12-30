চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের নতুন কমিটি, সভাপতি পদে চাকসুর ভিপি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের নতুন কমিটি, সভাপতি পদে চাকসুর ভিপি
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ইসলামী ছাত্রশিবিরের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (চাকসু) ভিপি মো. ইব্রাহীম সভাপতি হয়েছেন। এ ছাড়া গত কমিটির সেক্রেটারি মোহাম্মদ পারভেজকে আবারও সেক্রেটারি করা হয়েছে। আগামী এক বছর তাঁরা এসব পদে দায়িত্ব পালন করবেন।
গতকাল সোমবার রাতে শাখা ছাত্রশিবিরের প্রচার সম্পাদক ও চাকসুর যোগাযোগ ও আবাসনবিষয়ক সম্পাদক মো. ইসহাক ভূঁঞার সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, গতকাল নগরে এক মিলনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ইসলামী ছাত্রশিবিরের সদস্যদের নিয়ে সদস্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল সিবগাতুল্লাহ। কেন্দ্রীয় কমিটির মাদ্রাসা সম্পাদক আলাউদ্দিন আবির এ অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। এতে সদস্যদের ভোটে মো. ইব্রাহীমকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এ ছাড়া একই অনুষ্ঠানে সদস্যদের পরামর্শে মোহাম্মদ পারভেজকে সেক্রেটারি করা হয়।
জানতে চাইলে সদ্য দায়িত্ব নেওয়া শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মো. ইব্রাহীম প্রথম আলোকে বলেন, তিনি এর আগেও ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় দায়িত্বে ছিলেন। এখন শাখা সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি চাকসুর ভিপির দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সাংগঠনিক দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন।
দীর্ঘ ১০ বছর পর গত বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি নাহিদুল ইসলাম ও সেক্রেটারি মুহাম্মদ ইব্রাহিমের পরিচয় প্রকাশ হয়। এরপর ২১ অক্টোবর প্রকাশ্যে আসেন প্রচার সম্পাদক সাইদ বিন হাবিব। পরে একই বছর ২০ নভেম্বর ১৭ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি সামনে আসে। এরপর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রশিবিরের নিয়মিত কার্যক্রম দেখা যায়। চলতি বছর ১৫ অক্টোবর চাকসু নির্বাচনে ২৬ পদের ২৪টিতেই ছাত্রশিবির–সমর্থিত প্রার্থী জয়ী হন।