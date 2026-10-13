বিলের কচুরিপানা থেকে বের হচ্ছিল দুর্গন্ধ, উৎস খুঁজতে গিয়ে পাওয়া গেল কম্বলে মোড়ানো নারীর মরদেহ

বিলের কচুরিপানা থেকে বের হচ্ছিল দুর্গন্ধ, উৎস খুঁজতে গিয়ে পাওয়া গেল কম্বলে মোড়ানো নারীর মরদেহ
চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলার চরমুকুন্দি বিলে কচুরিপানা পরিষ্কার করতে গিয়ে কম্বলে মোড়ানো এক নারীর মরদেহ পাওয়া গেছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে মরদেহটি সেখানে দেখা যায়। পচে মরদেহটি বিকৃত হয়ে যাওয়ায় তাৎক্ষণিক ওই নারীর পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি।
পুলিশ, প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকাল ১০টার দিকে চরমুকুন্দি বিলে জমি আবাদের জন্য কচুরিপানা পরিষ্কার করতে যান স্থানীয় কয়েকজন। কচুরিপানা থেকে তীব্র দুর্গন্ধ পাচ্ছিলেন তাঁরা। দুর্গন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়ে তাঁরা দেখেন, কচুরিপানার স্তূপের ভেতর কম্বলে মোড়ানো একটি বস্তু থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে।
বিষয়টি মোবাইলে পুলিশকে জানান ওই ব্যক্তিরা। খবর পেয়ে মতলব দক্ষিণ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুর রহমান আরও পুলিশ সদস্য নিয়ে ঘটনাস্থলে যান। পরে ওই কচুরিপানার ভেতর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।
ওসি হাফিজুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, অজ্ঞাতনামা নারীর মরদেহটি গলিত ও বিকৃত। তাঁর পরনে সালোয়ার ও কামিজ রয়েছে। ওই নারীর আনুমানিক বয়স ৩০ থেকে ৩৫ হবে বলে ধারণা করছেন। কমপক্ষে তিন থেকে চার দিন বা এরও বেশি দিন আগে ওই নারীকে হত্যা করা হয়ে থাকতে পারে।
পুলিশের এই কর্মকর্তা আরও বলেন, ওই নারীকে হত্যা করে মরদেহ সম্ভবত ধনাগোদা নদীতে ফেলে দিয়েছিল দুর্বৃত্তরা। ওই নদী থেকে খাল বেয়ে মরদেহটি চরমুকুন্দি বিলের কচুরিপানার স্তূপের ভেতর আটকে থাকে। বিকৃত হওয়ার কারণে লাশের গায়ে আঘাতের চিহ্ন আছে কি না, তা বোঝা যায় না। ওই নারীর নাম-পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি। তবে নাম-পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।
এ ঘটনায় থানায় আপাতত একটি অপমৃত্যুর মামলা হচ্ছে বলে জানান ওসি হাফিজুর রহমান। তিনি বলেন, পরে হত্যা মামলা হতে পারে। সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে ময়নাতদন্তের জন্য ওই নারীর মরদেহ চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।