মুঠোফোন নিয়ে বিরোধ, রিকশায় করে বাসায় যাওয়ার পথে যুবক খুন

মুঠোফোন নিয়ে বিরোধ, রিকশায় করে বাসায় যাওয়ার পথে যুবক খুন
চট্টগ্রাম নগরের চান্দগাঁওয়ে মোহাম্মদ সাকিব (২৮) নামের এক যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার রাত নয়টার দিকে মোহরা এলাকায় রিকশায় করে বাড়ি ফেরার পথে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত সাকিব চান্দগাঁও থানার চররাঙ্গামাটিয়া এলাকার সালে আহমেদ চৌধুরী বাড়ির বাসিন্দা।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, রিকশায় করে বাড়ি ফেরার পথে মোহরা এলাকায় সাকিবকে ছুরিকাঘাত করেন পূর্বপরিচিত কয়েকজন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
চান্দগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জসিম উদ্দিন রাতে প্রথম আলোকে বলেন, মুঠোফোন নিয়ে পূর্ববিরোধের জেরে সাকিবকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন। জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারে অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ।