জোট নয়, জামায়াতের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা হয়েছে: এবি পার্টির চেয়ারম্যান মঞ্জু

জোট নয়, জামায়াতের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা হয়েছে: এবি পার্টির চেয়ারম্যান মঞ্জু
জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে জোট নয় নির্বাচনী সমঝোতা হয়েছে বলে দাবি করেছেন আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু। তিনি বলেছেন, ‘এটি জোট নয়, নির্বাচনী সমঝোতা। জোট এভাবে হয় না। আমরা মাঝখানে থাকলে কোথাও বিএনপির, কোথাও জামাতের শত্রু হব।’
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ফেনী সদর উপজেলায় জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে জোট প্রসঙ্গে তিনি এসব কথা বলেন। উপজেলার ধলিয়া ইউনিয়নে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ফেনী জেলা শাখার সেক্রেটারি মাওলানা একরামুল হক ভূঁইয়ার সদ্য প্রয়াত বাবার কবর জিয়ারতের পর এ বৈঠক হয়।
ফেনী-২ (সদর) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মজিবুর রহমান বলেন, ‘আমরা যখন ঐকমত্য কমিশনে সংলাপে ছিলাম, তখন দেখেছি সংস্কার প্রশ্নে সবাই এক। কিন্তু যখন সংস্কার কীভাবে হবে সে প্রশ্ন এল, তখন বিএনপির সঙ্গে আমাদের অমিল দেখা দেয়। আলোচনা করে আমরা দেখতে পাই যে বিএনপি কিছু বিষয়ে একমত নয়। কিন্তু আট দলের সঙ্গে বেশি মিল ছিল। তাদের সঙ্গে পিআর নিয়ে মতানৈক্য তৈরি হয়েছিল। বাকি বিষয়ে আমাদের পার্থক্য ছিল না। তখন থেকে আমাদের মধ্যে একটা জোটের আলোচনা চলছিল।’
ফেনী-২ (সদর) আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ফেনী জেলা শাখার সেক্রেটারি মাওলানা একরামুল হক ভূঁইয়া বলেন, ‘আসন সমঝোতা বা জোটের বিষয় এক-দুই দিনের মধ্যে স্পষ্ট হবে। জোট থেকে যাকে দেওয়া হয়, তার জন্য আমরা কাজ করব। যদি মঞ্জু ভাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে আমরা সবাই তার জন্য কাজ করব।’
বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন এবি পার্টির চট্টগ্রাম বিভাগীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক শাহ আলম, জেলা আহ্বায়ক আহসান উল্লাহ, যুগ্ম আহ্বায়ক মোতাহের হোসেন, প্রচার ও মিডিয়া সম্পাদক হাবীব মিয়াজী, সদস্য কাজী শরীফুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম সবুজ, পৌর আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ।