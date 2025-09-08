রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ থেকে ছাত্রলীগ নেতাকে পুলিশে সোপর্দ

রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ থেকে ছাত্রলীগ নেতাকে পুলিশে সোপর্দ
রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (রুয়েট) নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের এক নেতাকে শ্রেণিকক্ষ থেকে পুলিশে সোপর্দ করেছেন শিক্ষার্থীরা। আজ সোমবার সকালে এ ঘটনা ঘটে।
আটক নেতার নাম শেখ সাজ্জাদ হোসাইন। তিনি রুয়েটের ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। সর্বশেষ তিনি রুয়েট ছাত্রলীগের কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।
শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, সাজ্জাদসহ ছাত্রলীগের কয়েকজনকে রুয়েটে পুনর্বাসনের চেষ্টা চলছে। এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়। তাঁদের দাবি, ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের পুনর্বাসন করা যাবে না এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পাশাপাশি মদদদাতাদেরও শাস্তি দিতে হবে। কয়েক দিন ধরে সাজ্জাদ ক্লাসে আসছিলেন। আজ সকালে তিনি ক্লাসে উপস্থিত হলে শিক্ষার্থীরা তাঁকে ধরে প্রথমে ছাত্রকল্যাণ দপ্তরে নিয়ে যান। পরে পুলিশে সোপর্দ করা হয়।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক শিক্ষার্থী বলেন, আজ সকালে সাজ্জাদ ক্লাস করতে আসেন। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে তাঁকে সেখান থেকে ধরে আনা হয়। তাঁকে ছাত্রকল্যাণ দপ্তরে আনা হয়। সেখান থেকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। সাজ্জাদ কয়েক দিন ধরে ক্লাসে আসছিলেন। এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ ছিল। সাজ্জাদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, হলে শিক্ষার্থীদের ওপর নিপীড়ন, হুমকি প্রদান ও জুলাই হামলার বৈধতা দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে।
রুয়েটের ছাত্রকল্যাণ দপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক রবিউল ইসলাম সরকার বলেন, ‘বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ওই ছাত্রলীগ নেতাকে ক্লাস থেকে ধরে এনে আমাদের দপ্তরে দেন। পরে তাঁকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। পুলিশ এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেবে।’
মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মালেক বলেন, রুয়েট থেকে একজনকে সোপর্দ করা হয়েছে। তাঁর নামে কোনো মামলা আছে কি না, তা দেখা হচ্ছে। তবে রুয়েট কর্তৃপক্ষ কোনো অভিযোগ দেয়নি।