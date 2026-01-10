জেলা

গৌরনদীতে শোকসভা

খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক জীবন থেকে শিক্ষা নিতে হবে: জহির উদ্দিন স্বপন

নিজস্ব প্রতিবেদক
বরিশাল
বরিশালের গৌরনদী সরকারি পাইলট স্কুল মাঠে বেগম খালেদা জিয়ার স্মরণে নাগরিক শোকসভায় সভাপতির বক্তব্য দেন বরিশাল-১ আসনের দলীয় প্রার্থী জহির উদ্দিন স্বপন। শনিবার বিকেলেছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

বিএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ও বরিশাল-১ আসনে দলীয় প্রার্থী জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, ‘জীবিত, মুক্ত কিংবা প্রধানমন্ত্রী থাকা খালেদা জিয়ার চেয়েও ক্ষমতাহীন, বন্দী ও প্রয়াত খালেদা জিয়া অনেক বড়মাপের মানুষ, অনেক বড় শক্তি। যারা বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করেছিল, আজ প্রকৃতি তাদের শাস্তির দৃশ্য দেখাচ্ছে। সর্বশক্তিমান এভাবেই বিদ্বেষকারীদের শিক্ষা দেন এবং সম্মানিত মানুষদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।’

শনিবার বিকেলে গৌরনদী সরকারি পাইলট স্কুলমাঠে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার স্মরণে আয়োজিত নাগরিক শোকসভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে জহির উদ্দিন এ কথাগুলো বলেন।

খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে জহির উদ্দিন বলেন, ‘তাঁর কর্মী হিসেবে আমাদের তাঁর জীবনের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য চর্চা করতে হবে। কখন আপসহীন হতে হয়, কখন মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে হয়, কখন হাসতে হাসতে কারাগারে যেতে হয়, কখন স্বৈরতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদের চোখে চোখ রেখে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে হয়—সবই আমরা শিখেছি খালেদা জিয়ার কাছ থেকে। আবার তিনিই আমাদের শিখিয়েছেন, কখন পরাজিত শত্রুকে ক্ষমা করতে হয়।’

শোকসভায় বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়া আর ফিরে আসবেন না। তাঁর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী তারেক রহমান। যারা খালেদা জিয়ার কাছে সামান্য হলেও ঋণী, তারা যদি নির্বাচনে তাঁর বাইরে অন্য কারও পথে যায়, তবে তা হবে বিশ্বাসঘাতকতা।’

এতে অন্যান্যের মধ্যে বরিশাল উত্তর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক দেওয়ান মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান সেকেন্দার মৃধা, গৌরনদী প্রেসক্লাবের সভাপতি জহুরুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক উত্তম দাস, হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতা শান্তনু ঘোষ, খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের নেতা ফাদার রিটন গোমেজ, পালরদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তপন রায়, টরকি বন্দর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মাহবুব শরীফ বক্তব্য দেন। দোয়া মোনাজাত পরিচালনা করেন সৈয়দ সরোয়ার আলম।

এর আগে খালেদা জিয়ার স্মরণে খোলা শোকবইয়ে স্বাক্ষর করেন জহির উদ্দিন। এ সময় তিনি জানান, আগামী এক মাস তাঁর নির্বাচনী এলাকা গৌরনদী ও আগৈলঝাড়া উপজেলার সাধারণ মানুষের জন্য এই শোকবই উন্মুক্ত থাকবে। প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শোকবই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।

