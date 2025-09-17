চাঁদা না দেওয়ায় মারধর
বাগমারার তাঁতী দলের সেই নেতা গ্রেপ্তার, দল থেকেও বহিষ্কার
রাজশাহীর বাগমারার এক ব্যক্তির কাছ থেকে চাঁদা আদায় ও মারধরের অভিযোগে জাতীয়তাবাদী তাঁতী দলের নেতা নবাব হোসেন ওরফে বাচ্চুকে (৩০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার রাতে নওগাঁর মান্দা উপজেলার কালীনগর এলাকা থেকে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার নবাব হোসেন বাগমারার গোবিন্দপাড়া ইউনিয়নের চাঁইসাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ওই গ্রামের মুনসুর রহমানের ছেলে এবং গোবিন্দপাড়া ইউনিয়ন তাঁতী দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। আজ বুধবার তাঁকে নির্যাতনের শিকার নারায়ণ ভবানীর করা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে তোলা হবে।
উপজেলা তাঁতী দল শুরুতে নবাবকে নেতা হিসেবে অস্বীকার করলেও পরে কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁকে বহিষ্কার করেছে। তাঁতী দলের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক আবুল কালাম ও সদস্যসচিব হাজী মজিবুর রহমান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, নবাবকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে এবং দেখামাত্র তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। পাশাপাশি তদন্ত কমিটি গঠন করে স্থায়ী বহিষ্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
গতকাল দুপুরে চাঁইসাড়া গ্রামের নারায়ণ ভবানীকে (৫৫) মারধর করা হয় পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা না দেওয়ায়। আহত অবস্থায় স্থানীয় লোকজন তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। ঘটনার প্রতিবাদে গ্রামের শতাধিক হিন্দু নারী-পুরুষ ২০ কিলোমিটার দূরে বাগমারা থানায় গিয়ে অবস্থান নেন। তাঁরা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত, নবাবের গ্রেপ্তার ও নিজেদের নিরাপত্তার দাবি জানান। পুলিশের পক্ষ থেকে মামলা গ্রহণ ও গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিলে তাঁরা সরে যান। রাতে নারায়ণ ভবানী বাদী হয়ে মামলা করেন।
বাগমারা থানার ওসি তৌহিদুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনার পরেই নবাব গা ঢাকা দেন। পুলিশের একাধিক দল তাঁকে ধরার চেষ্টা চালায়। ঘন ঘন অবস্থান পরিবর্তন করছিলেন তিনি। পরে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় মান্দা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। চাঁইসাড়া গ্রামের লোকজনের নিরাপত্তার বিষয়ও দেখা হবে।
আজ বুধবার সকালে গ্রামে গিয়ে দেখা গেছে, সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। তবে নবাবের গ্রেপ্তারের খবর শুনে তাঁরা স্বস্তি প্রকাশ করেছেন।
গ্রামের বাসিন্দারা অভিযোগ করেন, নবাব দীর্ঘদিন ধরে হিন্দুপাড়ায় প্রভাব বিস্তার করে আসছিলেন। স্থানীয় যোগেন্দ্রনাথ দাস বলেন, ২ মাস আগে ১০ থেকে ১২ জন ছেলে নিয়ে বাড়িতে ঢুকে মব তৈরি করে ১০ হাজার টাকা নিয়ে গেছেন। নিপেন্দ্রনাথ মণ্ডল অভিযোগ করেন, তাঁর পুকুর থেকে মাছ ধরে নিয়ে গেছেন নবাব।