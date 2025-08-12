জেলা

চাকসুর তফসিলের দাবিতে মূল ফটকে তালা দিয়ে ছাত্র অধিকারের বিক্ষোভ

সংবাদদাতা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চাকসুর তফসিলের দাবিতে মূল ফটকে তালা দিয়ে বিক্ষোভ করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতা–কর্মীরা। আজ বেলা আড়াইটার দিকেছবি: প্রথম আলো

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার দাবিতে মূল ফটকে তালা দিয়ে বিক্ষোভ করেছেন শাখা ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা। আজ মঙ্গলবার বেলা সোয়া ২টার দিকে কর্মসূচি শুরু হয়। পরে বেলা তিনটার দিকে তালা খুলে দেন নেতা-কর্মীরা। কর্মসূচিতে নেতা-কর্মীরা ‘প্রহসন বন্ধ করো, চাকসুর তফসিল ঘোষণা করো; মিটিং মিটিং খেলার অবসান চাই, চাকসুর তফসিল চাই; ইত্যাদি প্ল্যাকার্ড নিয়ে অবস্থান নেন।

কর্মসূচিতে থাকা ছাত্র অধিকার পরিষদের শাখার সদস্যসচিব রোমান রহমান প্রথম আলোকে বলেন, দেশের বাকি স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হয়েছে। কিন্তু প্রশাসন চাকসুর তফসিল ঘোষণা করতে পারেনি। এ কারণে তাঁরা কর্মসূচি পালন করেছেন।

ছাত্র অধিকার পরিষদের শাখার আহ্বায়ক তামজীদ উদ্দিন আহমেদ বলেন, চাকসুর তফসিল দেওয়ার দাবিতে তাঁরা আগেই সংবাদ সম্মেলন করেছিলেন। ওই সম্মেলনে তফসিল ঘোষণা করার জন্য প্রশাসনকে সময় বেঁধে দিয়েছিলেন। কিন্তু বেঁধে দেওয়া সময়ে প্রশাসন তফসিল ঘোষণা না করায় তাঁরা ৩০ মিনিটের জন্য অবরোধ করেছেন। দ্রুত সময়ের মধ্যে তফসিলের ঘোষণা না এলে তাঁরা আরও কঠোর আন্দোলন করবেন।

উল্লেখ্য ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম চাকসু নির্বাচন হয় ১৯৭০ সালে। নিয়ম অনুযায়ী প্রতি শিক্ষাবর্ষে নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত মাত্র ছয়বার এ নির্বাচন হয়েছে। সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯০ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি। পরে বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের মুখোমুখি অবস্থান, সংঘর্ষ ও অনুকূল পরিবেশ না থাকায় আর কোনো নির্বাচন হয়নি। তবে গত বছর আওয়ামী লীগের পতনের পর থেকে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ও শিক্ষার্থীরা চাকসু নির্বাচন দেওয়ার দাবিতে কর্মসূচি পালন করছেন।

