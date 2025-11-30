সৈয়দপুরের আকাশে কুয়াশা, ফ্লাইট চলাচলে বিঘ্ন

সৈয়দপুরের আকাশে কুয়াশা, ফ্লাইট চলাচলে বিঘ্ন
নীলফামারীর সৈয়দপুরের আকাশে কুয়াশার কারণে উড়োজাহাজ চলাচলে বিঘ্ন ঘটেছে। আজ রোববার সকালের ফ্লাইটগুলো নির্ধারিত সময়ের চেয়ে কিছুটা দেরিতে আসা-যাওয়া করছে। ফলে অনেকে জরুরি কাজে ঢাকা যেতে বিমানবন্দরে অপেক্ষা করেছেন।
সৈয়দপুর বিমানবন্দর আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লোকমান হাকিম জানান, শীতের মৌসুম শুরু হয়েছে। আকাশে কুয়াশা থাকায় এবং তাপমাত্রা কম থাকায় ফ্লাইট চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে।
মমতা বেগম নামের এক যাত্রী বলেন, জরুরি কাজে আজ বেলা ১১টার মধ্যে তাঁর ঢাকায় পৌঁছানোর কথা। নভোএয়ারে তাঁর সকাল সাড়ে নয়টার ফ্লাইট বিলম্বিত হয়েছে। ইউএস–বাংলা আধা ঘণ্টা বিলম্বে ৯টা ২৪ মিনিটে সৈয়দপুরে আসে। সব ফ্লাইট প্রায় আধা ঘণ্টা বিলম্বে চলাচল করবে বলে বিমানবন্দর সূত্র জানিয়েছে।
সৈয়দপুর বিমানবন্দরের ব্যবস্থাপক এ কে এম বাহাউদ্দিন জাকারিয়া বলেন, কোনো ফ্লাইট বাতিল করা হয়নি। আকাশ একটু পরিষ্কার হলে উড়োজাহাজ চলাচল স্বাভাবিক হবে।