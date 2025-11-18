আশুলিয়ায় চলন্ত বাসে আগুন

আশুলিয়ায় চলন্ত বাসে আগুন
ঢাকার সাভারের আশুলিয়ায় চলন্ত বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ডিইপিজেড)–সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ সময় বাসটিতে কোনো যাত্রী ছিলেন না।
বাসের মালিকের দাবি, দুর্বৃত্তরা বাসে আগুন দিয়েছে। তবে বাসচালক আগুন দিতে কাউকে দেখেননি। আশুলিয়া থানার পুলিশ বলছে, চালকের সহকারীর অসচেতনভাবে ফেলা দেশলাইয়ের কাঠি থেকে এ ঘটনা ঘটেছে।
বাসমালিক, চালক ও ডিইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা জানান, সীমা–সিমলা নামের বাসটি আজ বিকেল চারটার দিকে আশুলিয়ার পলাশবাড়ী থেকে ডিইপিজেডে যাচ্ছিল। বাসটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের আনা–নেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়। বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ডিইপিজেডের কাছাকাছি পৌঁছালে হঠাৎ চালক বাসের পেছনের আসনে আগুন জ্বলতে দেখেন। তিনি দ্রুত বাসটি থামিয়ে বাস থেকে নেমে যান। পরে আশপাশের লোকজনের সহযোগিতায় পানি দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। খবর পেয়ে ডিইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণ আনে।
বাসমালিক সেলিম খান বলেন, ‘ডিইপিজেড পাঁচটায় ছুটি হবে, তাই শ্রমিকদের আনতে বাসটি পলাশবাড়ী থেকে ডিইপিজেডে যাচ্ছিল। ডিইপিজেডের কাছাকাছি পেট্রলপাম্পের সামনে আসার পর ড্রাইভার পেছনের সিটে আগুন দেখতে পান। পেছনের সিটে কেউ আগুন ধরিয়ে দিছে। কীভাবে আগুন দিছে, জানি না। আগুনে এক লাখ টাকার মতো ক্ষতি হয়েছে।’
বাসচালক রেজাউল বলেন, আগুনের তাপ পেয়ে তিনি পেছনে তাকিয়ে দেখেন, বাসের ভেতরে আগুন জ্বলছে। প্রথমে বাসের পেছনের ছয়টি সিটে আগুন লাগে। কোনো কারণ ছাড়া এমনি এমনি বাসে আগুন লাগার কথা নয়। তবে কাউকে বাসে আগুন লাগাতেও দেখেননি বলে জানান তিনি।
আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল হান্নান বলেন, ঘটনার পরপরই খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চালকের সহকারী চালককে সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে অসচেতনভাবে জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি বাসেই ফেলে দেন। এতে গ্যাসকেটে আগুন লেগে পরে সিটগুলো পুড়ে যায়। ঘটনার পর চালক ঘটনাস্থলে থাকলেও সহকারী পালিয়ে যান।
ডিইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন কর্মকর্তা প্রণব চৌধুরী বলেন, বাসে আগুনের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে বাসটির আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুনে বাসের পেছনের দিকের বেশ কিছু আসন পুড়ে গেছে।