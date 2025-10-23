ফেনীতে গরু চুরির মামলায় স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা গ্রেপ্তার

ফেনীতে গরু চুরির মামলায় স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা গ্রেপ্তার
ফেনীর দাগনভূঞায় আজ বৃহস্পতিবার সকালে গরু চুরির মামলায় স্বেচ্ছাসেবক দলের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁর নাম মো. আলা উদ্দিন (৪০)। তিনি দাগনভূঞা পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক এবং পৌরসভার আলাইয়ারপুর গ্রামের বাসিন্দা।
দাগনভূঞা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওয়াহিদ পারভেজ জানান, আলা উদ্দিন কিছুদিন আগে নোয়াখালীতে চোরাই গরুসহ হাতেনাতে ধরা পড়েছিলেন। সম্প্রতি দাগনভূঞার বিভিন্ন এলাকায় গরু চুরির ঘটনায় তাঁর সম্পৃক্ততার প্রমাণ মেলে। তাঁর বিরুদ্ধে নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ ও ফেনীর দাগনভূঞা থানায় তিনটি গরু চুরির মামলা রয়েছে। তিনি একজন চিহ্নিত চোর বলে ওসি জানান।
ওসি ওয়াহিদ পারভেজ আরও বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আলা উদ্দিন গরু চুরির ঘটনায় সম্পৃক্ত থাকার কথা স্বীকার করেছেন।
জানতে চাইলে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক এস এম কায়সার বলেন, অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার কারণে আলা উদ্দিনকে দাগনভূঞা পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আজ দলের দপ্তর সম্পাদক এম কে আর সূর্য স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। একই সঙ্গে নিজাম উদ্দিন হায়দারকে ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
জেলার ছয় উপজেলায় সম্প্রতি চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় কয়েক দিন ধরে ফেনীজুড়ে পুলিশের বিশেষ অভিযান চলছে। এই অভিযানের অংশ হিসেবে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ১৬ জন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
ফেনীর পুলিশ সুপার হাবিবুর রহমান বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।