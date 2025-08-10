তারেক রহমানের ঢাকায় বাড়ি নেই, তাই ভাড়া বাড়ি খুঁজছেন: আবদুস সালাম

তারেক রহমানের ঢাকায় বাড়ি নেই, তাই ভাড়া বাড়ি খুঁজছেন: আবদুস সালাম
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে ফিরে থাকার জন্য বাড়িভাড়া খুঁজছেন বলে জানিয়েছেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আবদুস সালাম। তিনি বলেন, জিয়াউর রহমানের মতো তারেক রহমানেরও ঢাকা শহরে কোনো বাড়ি, গাড়ি বা ব্যাংক ব্যালান্স নেই।
আজ রোববার রাজশাহী নগরের পাঠানপাড়া এলাকায় রাজশাহী মহানগর বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে দেওয়া বক্তব্যে আবদুস সালাম এ কথা বলেন। তিনি বলেন, ‘আমরা গর্ব করে বলতে পারি, আমাদের নেতা তারেক রহমানের ঢাকা শহরে কোনো বাড়ি নাই, কোনো গাড়ি নাই, কোনো ব্যাংক ব্যালান্স নাই। উনি দেশে আসবেন, কোথায় থাকবেন, সেটার জন্য তিনি বাড়ি খুঁজছেন, ভাড়া বাড়ি খুঁজছেন।’
সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত ছিলেন তারেক রহমান।
গত বছরের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পরের পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করে আবদুস সালাম বলেন, ‘আমাদের নেতার এক নির্দেশে সারা দেশ ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। তা না হলে, যে আগুন আমাদের বুকে জ্বলছিল, সেই আগুন দিয়ে সারা বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের বাড়িঘর আগুনে জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠত। কিন্তু আমাদের নেতা প্রমাণ করেছেন, তিনি দলের নেতা নন শুধু, তিনি দেশের নেতা।’
জিয়াউর রহমান ও তারেক রহমানের নেতৃত্বের প্রশংসা করে বিএনপির এই নেতা বলেন, জিয়াউর রহমান যেমন ‘তলাবিহীন ঝুড়ি’ থেকে দেশকে উদ্ধার করে বিদেশে চাল রপ্তানি করেছিলেন, তেমনি তারেক রহমান ক্ষমতায় এলে এক মাসের মধ্যে দেশের পরিবর্তন আনবেন। তিনি বলেন, ‘ইনশা আল্লাহ, আগামী নির্বাচনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় যখন তারেক রহমান আসবেন, এক মাসের মধ্যে তাঁর বাবার মতো এই দেশকে তিনি পরিবর্তন করে দিবেন।’
আবদুস সালাম বলেন, ‘কোনো চুরি–বাটপারি চলবে না, কোনো রাহাজানি চলবে না, কোনো চাঁদাবাজি চলবে না। এখন তো নেতা খালি নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু ক্ষমতায় নাই, কার্যকর করতে পারেন নাই। তাই ক্ষমতায় আসলে বুঝবেন, অনেকেই টের পাবেন, এখনো অনেকে টের পাচ্ছেন না। কারণ, তিনি দেশকে ভালোবাসেন।’
বক্তব্যের এক পর্যায়ে আবদুস সালাম মঞ্চে উপস্থিত রাজশাহী বিভাগের শীর্ষ নেতাদের হাত তুলে ঐক্যের শপথ করান এবং ভবিষ্যতে নিজেদের মধ্যে সব বিভেদ ভুলে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।
রাজশাহী মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক এরশাদ আলীর সভাপতিত্বে, সদস্যসচিব মামুন-অর-রশিদের সঞ্চালনায় এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মিজানুর রহমান মিনু, বন ও পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল, ত্রাণ ও পুনর্বাসনবিষয়ক সম্পাদক শফিকুল হক মিলন, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক (রাজশাহী বিভাগ) সৈয়দ শাহীন শওকত, সহসাংগঠনিক সম্পাদক ওবায়দুর রহমান চন্দন, রাজশাহী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু সাঈদ চাঁদ প্রমুখ।