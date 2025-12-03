কেন্দ্রীয় সংসদে দ্বিতীয় দিনে মনোনয়নপত্র নিলেন ৫৮ জন, নারী প্রার্থী ৬

শাকসু নির্বাচন
কেন্দ্রীয় সংসদে দ্বিতীয় দিনে মনোনয়নপত্র নিলেন ৫৮ জন, নারী প্রার্থী ৬
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচনের দ্বিতীয় দিনে কেন্দ্রীয় সংসদে মনোনয়নপত্র নিয়েছেন ৫৮ জন। এর মধ্যে নারী প্রার্থী ছয়জন। আজ বুধবার সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত তাঁরা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।
বিকেল চারটায় প্রথম আলোকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন শাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবুল মুকিত মোহাম্মদ মোকাদ্দেছ। তিনি বলেন, গতকাল মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সংসদে মনোনয়নপত্র নিয়েছিলেন ২৬ জন। ওই দিন কোনো নারী প্রার্থী মনোনয়নপত্র নেননি। দুই দিনে কেন্দ্রীয় সংসদে মোট মনোনয়নপত্র বিতরণ হয়েছে ৮৪টি।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার জানান, ছয়টি হল সংসদে দুই দিনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ৬৫ জন। এর মধ্যে তিনটি ছাত্রী হল সংসদে ১৮ নারী প্রার্থী মনোনয়নপত্র নিয়েছেন। দুই দিনে হল সংসদগুলোর মধ্যে শাহপরাণ হলে ১৯ জন, সৈয়দ মুজতবা আলী হলে ১৭, বিজয়–২৪ হলে ১১, ফাতেমা তুজ জোহরা হলে ৪, আয়েশা সিদ্দীকা হলে ৬ ও বেগম সিরাজুন্নেছা চৌধুরী হলে ৮ প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।
আবুল মুকিত মোহাম্মদ মোকাদ্দেছ বলেন, আজ বিকেল পর্যন্ত প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল। মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদানের সময় বাড়ানো হয়েছে। তিনি জানান, আজ কোনো ধরনের আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেনি।
আগামীকাল বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষ দিন।