গভীর রাতে ফিরে খাবার খাচ্ছিলেন বাড়ির মালিক, দরজা খোলা পেয়ে ঢুকল ডাকাত দল

গাজীপুর
ডাকাত দল বাড়ির আলমারি ভাঙচুর ও জিনিসপত্র তছনছ করে। গতকাল বুধবার রাতে গাজীপুর নগরের পশ্চিম ধীরাশ্রম এলাকায়ছবি : প্রথম আলো

গাজীপুর নগরের পশ্চিম ধীরাশ্রম এলাকার এক বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। ১০ থেকে ১২ জনের একটি দল বাড়ির মালিকের হাত-পা বেঁধে ৯ ভরি স্বর্ণালঙ্কার ও দেড় লাখ টাকা লুট করে নিয়ে যায়। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে এ ঘটনা।

ভুক্তভোগী ব্যক্তির নাম সোবহান মিয়া। ঘটনার সময় বাড়িতে তিনি একাই ছিলেন। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, কক্সবাজার থেকে গতকাল গভীর রাতে পশ্চিম ধীরাশ্রম এলাকায় বাড়িতে ফেরেন সোবহান মিয়া। পরিবারের সদস্যরা কেউ বাড়িতে ছিলেন না। বাড়ির কলাপসিবল গেট ও ঘরের দরজা খোলা রেখেই তিনি খাবার খাচ্ছিলেন। রাত আড়াইটার দিকে ১০ থেকে ১২ জনের একটি ডাকাত দল ঘরে প্রবেশ করে। তারা সোবহানকে রড দিয়ে আঘাত করে হাত-পা বেঁধে ফেলে। আলমারির তালা ভেঙে ৯ ভরি স্বর্ণালঙ্কার, দেড় লাখ টাকাসহ মূল্যবান মালামাল লুট করে। পরে ঘরের বাইরে তালা দিয়ে ডাকাত দল পালিয়ে যায়।

প্রতিবেশী সরোয়ার হোসেন নামের একজন বলেন, ‘গভীর রাতে চিৎকার শুনে সোবহান মিয়ার বাড়িতে যাই। সেখানে ডাকাতি হয়েছে দেখে জাতীয় জরুরি নম্বর ৯৯৯-এ ফোন করি। পরে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে।’

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে গাজীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেহেদী হাসান বলেন, ‘গতকাল রাতে খবর পেয়ে আমাদের একটি ভ্রাম্যমাণ দল ঘটনাস্থলে যায়। ততক্ষণে ডাকাত দলের সদস্যরা পালিয়ে যান। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’

