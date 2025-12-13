জেলা

ইসলামী আন্দোলনে যোগ দিলেন জামালপুরের ‘হেভিওয়েট’ বিএনপি নেতা

প্রতিনিধি
জামালপুর
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীমের সঙ্গে দেখা করে দলটিতে যোগদান করেন বকশীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আবদুর রউফ তালুকদারছবি: সংগৃহীত

জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সাবেক চারবারের চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আবদুর রউফ তালুকদার ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশে যোগদান করেছেন। শনিবার বিকেলে ইসলামী আন্দোলনের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীমের সঙ্গে দেখা করে তিনি দলটিতে যোগ দেন।

আবদুর রউফ তালুকদারের বাড়ি বকশীগঞ্জ উপজেলা শহরের মধ্যবাজার এলাকায়। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামালপুর-১ (বকশীগঞ্জ-দেওয়ানগঞ্জ) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি। আজ সন্ধ্যার পর থেকে ইসলামী আন্দোলনের আমিরের সঙ্গে তাঁর দলে যোগদানের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এ নিয়ে বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ইসলামী আন্দোলনের বকশীগঞ্জ উপজেলা শাখার সভাপতি মাওনালা আবদুল মজিদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘আজই আবদুর রউফ ইসলামী আন্দোলনের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের দলে যোগদান করেছেন। তাঁকে প্রাথমিক সদস্যপদও দেওয়া হয়েছে।’

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আবদুর রউফ বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক আইজিপি আবদুল কাইয়ুমের অনুসারী হিসেবে পরিচিত। আবদুর রউফ ও তাঁর সমর্থকেরা আবদুল কাইয়ুমকে জামালপুর-১ আসনে দলীয় মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় বিএনপির কোষাধ্যক্ষ এম রশিদুজ্জামান মিল্লাতকে আসনটিতে দলীয় প্রার্থী করা হয়েছে। পরে গত ১৯ নভেম্বর জামালপুর-১ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দেন আবদুর রউফ। এর পর থেকে তাঁর সমর্থকেরা স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে প্রচার-প্রচারণা শুরু করেন। এর মধ্যেই হঠাৎ ইসলামী আন্দোলনে যোগদান করেন তিনি।

এ বিষয়ে কথা বলতে আবদুর রউফ তালুকদারের মুঠোফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তাঁর সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন