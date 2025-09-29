জেলা

হবিগঞ্জে ৯ দিন ধরে মাদ্রাসাছাত্র নিখোঁজ, পরিবারে উৎকণ্ঠা

নিজস্ব প্রতিবেদক
হবিগঞ্জ
ইফতেখার আহমেদ সামিছবি: পরিবারের সৌজন্যে

বাসা থেকে বের হওয়ার আগে মাকে বলেছিল, বাইরে যাচ্ছে কাজে। এরপর আর বাসায় ফেরেনি হবিগঞ্জের মাদ্রাসাছাত্র ইফতেখার আহমেদ (১৪)। ৯ দিন ধরে নিখোঁজ ওই কিশোরকে এখনো খুঁজে চলেছে তার পরিবার।

পুলিশ জানিয়েছে, হবিগঞ্জ পৌর এলাকার শাহান আহমেদ ও মাহমুদা আখতারের ছেলে ইফতেখার আহমেদ ২০ সেপ্টেম্বর দুপুরে নিজ বাসা থেকে বের হয়। এরপর সে আর বাসায় ফেরেনি। সে হবিগঞ্জ শহরের দারুল উলুম কওমি মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। সম্ভাব্য নানা স্থানে খোঁজ করেও তাকে না পেয়ে পরদিন ২১ সেপ্টেম্বর হবিগঞ্জ সদর মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন তার মা।

ইফতেখার আহমেদের মা মাহমুদা আখতার বলেন, ওই দিন তাঁর ছেলে কাজের কথা বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। তাঁরা ভেবেছিলেন, হয়তো কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছে। কিন্তু রাতে ফিরে না আসায় দুশ্চিন্তায় পড়েন। পরে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করেও মেলেনি তার সন্ধান। থানায় জিডি করেছেন। তবে তাঁর অভিযোগ, ‘আমরা তো খোঁজখবর নিচ্ছি, কিন্তু পুলিশ কোনো কাজ করছে না।’

জিডিতে উল্লেখ করা হয়েছে, নিখোঁজ ইফতেখার আহমেদের উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি। বাসা থেকে বের হওয়ার সময় তার পরনে ছিল জলপাই রঙের ফুলহাতা শার্ট, কালো ট্রাউজার ও মাথায় টুপি।

হবিগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহাবুদ্দীন শাহীন প্রথম আলোকে বলেন, ‘ছেলেটির মা একটি জিডি করেছেন। আমরা সে তথ্য অনুযায়ী কাজ করছি। কোনো খোঁজ পেলে ওই পরিবারকে পুলিশের সহযোগিতা নিতে বলা হয়েছে।’

