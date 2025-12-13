জেলা

বুলেটটি শুধু হাদির মাথায় নয়, অভ্যুত্থানের বুকে করা হয়েছে: সারজিস

প্রতিনিধি
পঞ্চগড়
পঞ্চগড় জেলা শহরের চৌরঙ্গী মোড়ে বক্তব্য দেন সারজিস আলম। গতকাল শুক্রবার রাতেছবি: প্রথম আলো

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, বুলেটটি শুধু হাদির মাথায় নয়, ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাওয়া অভ্যুত্থানের বুকে করা হয়েছে।

সারজিস আলম গতকাল শুক্রবার রাতে পঞ্চগড় জেলা শহরের চৌরঙ্গী মোড়ে এ কথা বলেন। ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির ওপর গুলির প্রতিবাদে গতকাল ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে কথা বলেন তিনি।

হাদিকে গুলি করে গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে রুখে দেওয়ার চেষ্টার পাঁয়তারা করছে মন্তব্য করে সারজিস আলম বলেন, ‘হাদিকে গুলি করা একজন ব্যক্তিকে গুলি করার সমতুল্য নয়; বরং এটা দিয়ে যারা বাংলাদেশকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করতে চাচ্ছে, যারা আগামীর বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে রুখে দিতে চাচ্ছে, যারা নির্বাচনকেন্দ্রিক প্রস্তুতিকে বানচাল করতে চাচ্ছে, দেশে ও দেশের বাইরের ওই এজেন্টদের এটা একটা খেলা।’

আরও পড়ুন

হাদি গুলিবিদ্ধ, নির্বাচনী নিরাপত্তায় উদ্বেগ

অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে সারজিস আলম বলেন, ‘অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি—প্রত্যেককে আমরা দেখেছি কিছুদিন যেতে না যেতেই তাদের সামনে অনেক বড় বড় এজেন্ডা হাজির হয়েছে। কিন্তু যারা খুনি, যারা হাজারেরও অধিক ভাইয়ের জীবন নিলো, যারা রাস্তায় মানুষকে পাখির মতো গুলি করে মারলো—তাদের বিচারের জন্য, গ্রেপ্তারের জন্য তাদের তৎপরতা দেখতে পেলাম না।’

আরও পড়ুন

বছরজুড়ে আলোচনায় ওসমান হাদি

সারজিস আলম আরও বলেন, ‘বিগত কয়েক মাসে এই বাংলাদেশে বিভিন্ন পরিচয়ে সীমান্ত দিয়ে এমন অনেক মানুষকে অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে, যাদের একটা উদ্দেশ্যেই পাঠানো হয়েছে—বাংলাদেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে। কারণ, তারা জানে-যারা জুলাইয়ে রক্ত দিয়ে, জীবন দিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করেছে, আবার যদি বাংলাদেশে সংকট আসে, তারা এক হয়ে যাবে।’

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন