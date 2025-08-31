জেলা

অস্ট্রেলিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশি শিক্ষার্থী নিহত

প্রতিনিধি
ফেনী
মো. আদিব ফারহান

অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশি এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। আজ রোববার স্থানীয় সময় ভোর ছয়টার দিকে অস্ট্রেলিয়ার নিউক্যাসল শহরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত শিক্ষার্থীর নাম মো. আদিব ফারহান (২০)। তিনি ফেনীর ফুলগাজী উপজেলার দরবারপুর ইউনিয়নের জগৎপুর গ্রামের মোশাররফ হোসেনের ছেলে। আদিব অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন।

আদিবের পরিবার সূত্র জানায়, শিক্ষার্থী মো. আদিব ফারহান চার বন্ধুসহ আজ ভোরে প্রাইভেট কারে নাশতা করতে বেরিয়েছিলেন। পথে তাঁদের গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে আদিব ফারহানসহ তাঁর চার বন্ধু গুরুতর আহত হন। স্থানীয় লোকজন আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে পাশের একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আদিব ফারহানসহ দুই বন্ধুকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় অপর দুই বন্ধু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

নিহত শিক্ষার্থীর চাচা আবুল হাসনাত প্রথম আলোকে দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, নিহত আদিবের বাড়ি ফেনীর ফুলগাজীর জগৎপুর গ্রামে হলেও তাঁর পরিবার দীর্ঘদিন ধরে ঢাকার নাখালপাড়া এলাকায় বসবাস করছে। ছয় মাস আগে আদিব ফারহান উচ্চশিক্ষার জন্য অস্ট্রেলিয়ায় যান। সর্বশেষ দুই মাস আগে তিনি বিশ দিনের ছুটিতে দেশে এসেছিলেন।

আদিবের চাচা আরও বলেন, আদিব এ লেভেল, ও লেভেল শেষ করে উচ্চশিক্ষার জন্য অস্ট্রেলিয়ায় যান। দুই ভাইয়ের মধ্যে আদিব বড়। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ শুনে মা বারবার মূর্ছা যাচ্ছেন। ছেলের মৃত্যুর সংবাদ শুনে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন বাবা।

