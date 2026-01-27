জেলা

রুমিন ফারহানার নির্বাচনী প্রচারে যুক্ত থাকায় সরাইলে বিএনপির ছয় নেতা বহিষ্কৃত

প্রতিনিধি
সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
বিএনপির লোগো

ব্রাহ্মণবাড়িয়া–২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী রুমিন ফারহানার নির্বাচনী প্রচারে যুক্ত থাকায় সরাইল উপজেলার শাহবাজপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদকসহ ছয় নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক এ বি এম সালাউদ্দিন স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সিদ্ধান্ত অমান্য করে ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিদ্রোহী প্রার্থী রুমিন ফারহানার পক্ষে নির্বাচনী প্রচারে যুক্ত থাকায় শাহবাজপুর ইউনিয়ন বিএনপির ছয় নেতাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তাঁরা হলেন শাহবাজপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মুন্সি আমান মিয়া, দপ্তর সম্পাদক জুয়েল আলী, প্রচার সম্পাদক জুনায়েদ খান, যুববিষয়ক সহসম্পাদক নুর উদ্দিন, সহসাংগঠনিক সম্পাদক মনির হোসেন এবং শাহবাজপুর ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য আবদুল মালেক। জেলা বিএনপির সহসভাপতি ও সরাইল উপজেলা বিএনপির সভাপতি আনিছুল ইসলাম ঠাকুর এবং জেলা বিএনপির আইনবিষয়ক সম্পাদক ও উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান লস্করের নির্দেশে বিএনপির প্রাথমিক সদস্যপদসহ সব পদ থেকে তাঁদের বহিষ্কার করা হয়েছে।

দলীয় ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এই ছয় নেতা শুরু থেকেই স্বতন্ত্র প্রার্থী রুমিন ফারহানার নির্বাচনী প্রচারে সক্রিয়। তাঁদের মধ্যে জুয়েল আলী রুমিন ফারহানার মনোনয়নপত্রে প্রস্তাবকারী, জুনায়েদ খান সমর্থনকারী এবং নুর উদ্দিন সাক্ষী হয়েছেন।

উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান লস্কর প্রথম আলোকে বলেন, দলীয় শৃঙ্খলাবিরোধী কাজে জড়িত থাকায় দল থেকে তাঁদের বহিষ্কার করা হয়েছে।

