ময়মনসিংহে এক হাত জায়গা নিয়ে বিরোধ, সংঘর্ষে নিহত ১

নিজস্ব প্রতিবেদক
ময়মনসিংহ
ময়মনসিংহের নান্দাইলে বাড়ির সীমানার এক হাত জায়গা নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে চলা বিরোধের জের ধরে সংঘর্ষে একজনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন অন্তত ১৫ জন। আজ শুক্রবার সকাল সাতটার দিকে দুই পক্ষের মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম আক্তার হোসেন (৪৫)। তাঁর বাড়ি উপজেলার ভাটি সাভার গ্রামে। এ ঘটনার পর চারজনকে আটক করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ভাটি সাভার গ্রামের আবদুল হেলিমের সঙ্গে প্রতিবেশী জসিম উদ্দিনের বাড়ির সীমানা নিয়ে বিরোধ ছিল। বাড়ির সীমানার এক হাত জায়গা নিয়ে চলা বিরোধে গতকাল বৃহস্পতিবার দুই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে আবদুল হেলিমসহ ৯ জন গুরুতর আহত হন। পরে আজ শুক্রবার সকাল সাতটার দিকে আবারও দুপক্ষ সংঘর্ষে জড়ায়। এতে আবদুল হেলিমের ভাতিজা আক্তার হোসেনসহ দুই পক্ষের অন্তত ১৬ জন আহত হন। তাঁদের ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আজ দুপুরে আক্তার হোসেন মারা যান।

আক্তার হোসেনের মৃত্যুর খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা জসিম উদ্দিনের বাড়িতে লুটপাট চালান। আক্তার হোসেনের মা হাজেরা খাতুন বলেন, ‘এক হাত জায়গা নিইয়াই গন্ডগোল অনেক দিন ধইরা। এই কারণেই আমার পোলাডারে মাইরাইলছে। আমি বিচার চাই।’

নান্দাইল মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খন্দকার জালাল উদ্দীন মাহমুদ বলেন, জমি নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে বিরোধে সংঘর্ষ হয়। এতে একজনের মৃত্যু হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার পরপর চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

