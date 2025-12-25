তারেক রহমানের গণসংবর্ধনায় যাওয়ার পথে হঠাৎ অসুস্থ, কৃষক দল নেতার মৃত্যু

তারেক রহমানের গণসংবর্ধনায় যাওয়ার পথে হঠাৎ অসুস্থ, কৃষক দল নেতার মৃত্যু
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ঢাকায় যাওয়ার পথে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন কৃষক দলের এক নেতা। পরে তিনি মারা যান। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত পৌনে একটার দিকে ফরিদপুরের ভাঙ্গা পৌরসভা গোলচত্বর এলাকায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।
মারা যাওয়া ব্যক্তির নাম খাইরুজ্জামান আলম মুন্সি (৪৫)। তিনি নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক এবং একই উপজেলার দিঘলিয়া গ্রামের বাসিন্দা।
খবরের সত্যতা নিশ্চিত করে ভাঙ্গা উপজেলা কৃষক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘দীর্ঘ ১৭ বছর পর আমাদের নেতা তারেক রহমান স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছেন। এ উপলক্ষে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ঢাকায় যাওয়ার সময় বিভিন্ন জেলা থেকে আগত নেতা-কর্মীদের গাড়িবহর ভাঙ্গা বাসস্ট্যান্ডে জড়ো হয়। এ সময় লোহাগড়া উপজেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক খাইরুজ্জামান আলম মুন্সি গাড়িবহরে অসুস্থ হয়ে পড়েন।’
ভাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা সহকারী মো. আক্তারুজ্জামান বলেন, গতকাল রাত পৌনে একটার দিকে কৃষক দলের ওই নেতাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক তানজিরুল ইসলাম।