জামালপুর জেলা বিএনপির নেতৃত্বে আবার শামীম ও মামুন
৯ বছর পর জামালপুর জেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন হয়েছে। এতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি পদে ফরিদুল কবির তালুকদার (শামীম) ও সাধারণ সম্পাদক পদে শাহ্ মো. ওয়ারেছ আলী (মামুন) নির্বাচিত হয়েছেন।
আজ শনিবার রাতে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ ১২টি পদে দায়িত্বপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ।
কমিটিতে সহসভাপতি করা হয়েছে চারজনকে। তাঁরা হলেন লোকমান আহমেদ, শামীম আহাম্মেদ, শহীদুল হক খান ও লেয়াকত আলী। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন তিনজন। তাঁরা হলেন, খন্দকার আহসানুজ্জামান, সাজ্জাদ হোসেন ও মোস্তাফিজুর রহমান। এ ছাড়া ফিরোজ মিয়া, শফিকুল ইসলাম খান ও আরিফ হোসেনকে সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়েছে।
এর আগে সর্বশেষ ২০১৬ সালে জামালপুর জেলা বিএনপির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওই সম্মেলনে ফরিদুল কবির তালুকদার সভাপতি ও শাহ্ মো. ওয়ারেছ আলী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁদের নেতৃত্বে জেলা বিএনপির সাংগঠনিক কার্যক্রম চলেছে। ৯ বছর পর জেলা বিএনপি দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে আবার তাঁদের ওপর আস্থা রাখল বিএনপি।
আজ শনিবার বেলা ১টার দিকে শহরের বেলটিয়া এলাকার একটি মাঠে অনুষ্ঠানিকভাবে সম্মেলন উদ্বোধন করেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান (সোহেল)।
সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ (প্রিন্স), কোষাধ্যক্ষ এম রশিদুজ্জামান (মিল্লাত), সাংগঠনিক সম্পাদক মো. শরিফুল আলম, সহসাংগঠনিক সম্পাদক আবু ওয়াহাব আকন্দ, বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এ এস এম আব্দুল হালিম ও আব্দুল কাইয়ুম এবং সহ–জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্পাদক মো.মোস্তাফিজুর রহমান (বাবুল) প্রমুখ।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, সম্মেলনে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচনে জন্য ১৬ আগস্ট তফসিল ঘোষণা করা হয়। পরদিন ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়। তার পরদিন মনোনয়নপত্র বিক্রি ও জমা নেওয়া হয়। সভাপতি পদে ফরিদুল কবির তালুকদার ও সাধারণ সম্পাদক পদে শাহ্ মো. ওয়ারেছ আলী ছাড়া আর কেউ মনোনয়নপত্র নেননি। যাচাই-বাছাইয়ের পর ১৯ আগস্ট তাঁদের প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় আবারও তাঁদের নাম ঘোষণা করা হয়।