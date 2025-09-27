সিলেটে ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচলের বৈধতা চেয়ে কর্মসূচির এক ঘণ্টার মধ্যে দুই সংগঠক গ্রেপ্তার

সিলেটে ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচলের বৈধতা চেয়ে কর্মসূচির এক ঘণ্টার মধ্যে দুই সংগঠক গ্রেপ্তার
সিলেটে ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচলে বৈধতা চেয়ে মিছিল-সমাবেশ করার এক ঘণ্টার মধ্যেই প্রধান দুই সংগঠককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার বেলা আড়াইটার দিকে নগরের আম্বরখানা এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন বাসদ সিলেটের আহ্বায়ক ও সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট সিলেটের সভাপতি আবু জাফর এবং বাসদ সিলেটের সদস্যসচিব ও ব্যাটারিচালিত রিকশা ভ্যান ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ সিলেট মহানগরের সভাপতি প্রণব জ্যোতি পাল। তাঁদের নেতৃত্বে দীর্ঘদিন ধরে সিলেট নগরে ব্যাটারিচালিত রিকশার নিবন্ধন ও চালকদের লাইসেন্স প্রদানের দাবিতে আন্দোলন পরিচালিত হয়ে আসছে।
সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার (গণমাধ্যম) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, ব্যাটারিচালিত রিকশা চলাচলে বৈধতা চেয়ে গত বুধ ও বৃহস্পতিবার সিলেট নগরে চালকেরা কর্মসূচি করেছেন। এসব কর্মসূচি থেকে সিএনজি অটোরিকশা ও মাইক্রোবাস ভাঙচুরসহ সহিংসতা হয়। এ ঘটনায় দায়ের হওয়া দুটো মামলায় আবু জাফর ও প্রণব জ্যোতি পালকে গ্রেপ্তার করা হয়।
পুলিশ জানিয়েছে, গত বুধ ও বৃহস্পতিবার ব্যাটারিচালিত রিকশার চালক-মালিকদের সহিংসতার ঘটনায় মো. আবুল কালাম ও মো. রুবেল নামের দুই ব্যক্তি বাদী হয়ে সিলেট মহানগরের কোতোয়ালি মডেল থানায় পৃথক দুটি মামলা করেছেন। এসব মামলায় আবু জাফর ও প্রণব জ্যোতি পালকে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে তাঁরা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি নন। পুলিশ তদন্তকালে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেয়ে গ্রেপ্তার করেছে।
এর আগে দুপুর ১২টার দিকে নগরের আম্বরখানা এলাকা থেকে অভিন্ন ও সমন্বিত নীতিমালা চুড়ান্ত করে ব্যাটারিচালিত যানের নিবন্ধন ও চালকদের লাইসেন্স প্রদানসহ আট দফা দাবিতে মিছিল হয়। সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট এবং রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ সিলেট জেলা ও মহানগরের উদ্যোগে আয়োজিত এ মিছিল শেষ হয় নগরের চৌহাট্টা এলাকায়। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ হয়। বেলা দেড়টার দিকে কর্মসূচি শেষ হয়।
সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট সিলেটের সভাপতি আবু জাফরের সভাপতিত্বে সমাবেশ সঞ্চালনা করেন ব্যাটারিচালিত রিকশা ভ্যান ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ সিলেট মহানগরের সভাপতি প্রণব জ্যোতি পাল। বক্তারা বলেন, ব্যাটারিচালিত যানগুলোকে নিবন্ধনের আওতায় আনলে ৫০ ভাগ সমস্যা শুরুতেই দূর হয়ে যাবে। কর্মসূচি শেষে বেলা সোয়া দুইটার দিকে প্রণব জ্যোতি পাল প্রথম আলোকে বলেছিলেন, গত বুধ ও বৃহস্পতিবার তাঁদের কোনো কর্মসূচি ছিল না। এ বিষয়ে তাঁরা অবগত নন। তবে তাঁরা জেনেছেন, ওই দুই দিন সিলেট ব্যাটারিচালিত রিকশা মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদের ব্যানারে কর্মসূচি হয়েছে।
এদিকে আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নগরের কোর্ট পয়েন্টে সিলেট জেলা সড়ক পরিবহন মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে সমাবেশ হয়। ব্যাটারিচালিত রিকশার চলাচল বন্ধ এবং গত বুধ ও বৃহস্পতিবার এসব যানের চালকদের দ্বারা সিএনজি অটোরিকশা, ট্রাক, লেগুনার ওপর হামলার প্রতিবাদে এই কর্মসূচি পালিত হয়। কর্মসূচি থেকে হামলাকারী এবং তাদের ইন্ধনদাতাদের খুঁজে বের করে গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়। এ দাবি জানানোর তিন ঘণ্টার মধ্যেই প্রধান দুই সংগঠককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
এর আগে ২২ সেপ্টেম্বর থেকে মহানগর পুলিশের উদ্যোগে অবৈধ যানবাহনের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়। এতে কয়েক শতাধিক অবৈধ যানবাহন আটকের পাশাপাশি মামলা করা হয়। অভিযানের অংশ হিসেবে গত বুধবার নগরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যাটারিচালিত রিকশা ও অটোরিকশার চার্জিং পয়েন্টেও অভিযান চালিয়ে বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।
অভিযানের প্রতিবাদে গত বুধ ও বৃহস্পতিবার দুপুরে সিলেট ব্যাটারিচালিত রিকশা মালিক শ্রমিক ঐক্য পরিষদের ব্যানারে নগরে বিক্ষোভ করেন কয়েক শ চালক। বিক্ষোভের এক পর্যায়ে কয়েকটি সিএনজি অটোরিকশাসহ যানবাহন ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। পরে বৃহস্পতিবার দুপুরে ব্যাটারিচালিত যানের চালকেরা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অবস্থান নিয়ে রাস্তায় তাঁদের যান চলাচলে বৈধতার দাবি জানিয়ে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেন।