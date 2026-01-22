জেলা

তারেক রহমানের জনসভায় যাওয়ার পথে হঠাৎ অসুস্থ বিএনপি নেতা ফজলুর রহমান

প্রতিনিধি
কিশোরগঞ্জ
ফজলুর রহমানছবি: সংগৃহীত

কিশোরগঞ্জের ইটনা থেকে ভৈরবে তারেক রহমানের জনসভায় যোগ দিতে আসার পথে আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে অসুস্থ হয়ে পড়েন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ফজলুর রহমান। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তিনি কিশোরগঞ্জ-৪ (ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম) আসনে বিএনপির প্রার্থী।

ময়মনসিংহ বিভাগীয় বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও কিশোরগঞ্জ জেলা বিএনপির সভাপতি মো. শরীফুল আলম আজ সন্ধ্যায় ভৈরব স্টেডিয়ামের জনসভার মঞ্চ থেকে মাইকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, নিজ বাড়ি ইটনা থেকে ভৈরব স্টেডিয়ামের জনসভায় যোগ দিতে আসার পথে মেঘনা নদী পার হওয়ার সময় নৌকায় হঠাৎ ফজলুর রহমান শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাঁকে দ্রুত বাজিতপুর উপজেলার ভাগলপুরের জহুরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন।

ফজলুর রহমানের ব্যক্তিগত সহকারী এনামুল হক জানান, আজ বিকেলে ভৈরবে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের জনসভায় যাওয়ার পথে তিনি হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন। এ সময় তাঁর শরীরে হঠাৎ জ্বর আসে এবং তিনি বমি করতে শুরু করেন। বিকেল সাড়ে চারটার দিকে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

জহুরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক বাহার উদ্দিন ভূঁইয়া জানান, ফজলুর রহমান জ্বর ও শ্বাসকষ্টে ভুগছেন। চিকিৎসকেরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁর শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণ শনাক্ত করেছেন। বর্তমানে তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। তাঁর প্রয়োজনীয় সব ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। রিপোর্টের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী চিকিৎসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

