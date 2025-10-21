খাগড়াছড়িতে নালা থেকে জীবিত নবজাতক উদ্ধার

খাগড়াছড়িতে নালা থেকে জীবিত নবজাতক উদ্ধার
খাগড়াছড়িতে নালা থেকে জীবিত এক নবজাতককে উদ্ধার করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে জেলার পূর্ব শান্তিনগরের রাজু বোর্ডিংয়ের পেছনের নালা থেকে নবজাতকটিকে উদ্ধার করা হয়। পরে ওই নবজাতককে খাগড়াছড়ি আধুনিক সদর হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, নালায় পড়ে থাকা শুকনা কচুরিপানার ওপরে ছেঁড়া কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে রাখা হয়েছিল নবজাতকটিকে। রাতে ওই নালার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এক নারী প্রথমে নবজাতকটিতে দেখতে পান। পরে রাজু বোর্ডিংয়ে থাকা লোকজনকে খবর দেন ওই নারী। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা নবজাতকটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেন। যে জায়গায় নবজাতকটিতে পাওয়া গেছে, এর ১০০ গজ দূরে দুটি বেসরকারি হাসপাতাল রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা, নবজাতকটিকে ওই দুটি হাসপাতালের একটি থেকে এনে নালায় ফেলে গেছেন কেউ।
জানতে চাইলে খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. আবদুল বাতেন মৃধা প্রথম আলোকে বলেন, বর্তমানে নবজাতকটি চিকিৎসাধীন। ইতিমধ্যে সদর উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে বিষয়টি জানানো হয়েছে। ওই কার্যালয় থেকে নবজাতকের বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
খাগড়াছড়ি আধুনিক সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক রিপল বাপ্পি চাকমা প্রথম আলোকে বলেন, নবজাতকটি সুস্থ রয়েছে। তাকে হাসপাতালের চিকিৎসকসহ স্বাস্থ্যকর্মীরা সার্বক্ষণিক দেখাশোনা করছেন। ধারণা করা হচ্ছে, নবজাতকটির বয়স দু–তিন দিন।